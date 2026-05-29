King Gnuの井口理が自身のInstagramを更新。「コップンカ タイ また会いましょう」とコメントを添え、5月23日に開催された『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』タイ・バンコク公演のオフショットを公開した。

【写真】①King Gnuの井口理＆常田大希タイ・バンコク公演オフショット 【動画】②バンコク公演のビハインドムービー ③タイでも多くの観客を魅了したKing Gnu

■King Gnu井口理＆常田大希、タイ公演のオフショット

1枚目は、井口と常田がマクドナルドの店舗前で、キャラクター「ドナルド・マクドナルド」の像を挟み、両手を胸の前で合わせて挨拶するポーズを見せる3ショット。水色の半袖シャツ姿の井口と、ビーニー帽に白シャツを合わせた常田。あえて真顔を貫く2人と、笑顔のドナルド・マクドナルドとのコントラストがなんともユーモラスな1枚となっている。ファンからは「『McDonald Romance』ってこと！？」など、2017年リリースの楽曲「McDonald Romance」を連想する声も上がった。

2枚目は、ふたりが並んで食事をする自然体なショット。思いがけず撮影されたような雰囲気の中、「なんで撮るんだよ～」と言いたげな井口の表情や、カメラを覗き込む常田の姿が収められている。

SNSでは、「可愛いスリーショット」「仲良し伊那ず！！」「2ショットありがたい」「何食べたのかな？」「楽しそうで何より」などの声のほか、「タイのファンはあなたを愛しています」「またバンコクに来てください」といったタイのファンからのメッセージも数多く寄せられている。

■タイでも多くの観客を魅了したKing Gnu

なお、King Gnuの公式SNSには、タイ・バンコク公演の合間を楽しむメンバーの姿や、ステージに熱狂する観客の様子を収めた動画も公開されている。

King Gnuは5月29日、30日に香港・AsiaWorld-Arenaで公演を開催する。