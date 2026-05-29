ナトコ <4627> [東証Ｓ] が5月29日大引け後(15:30)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比90.3％増の10.2億円に拡大し、従来予想の7.3億円を上回って着地。

通期計画の15.5億円に対する進捗率は66.1％に達し、さらに5年平均の40.7％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期比45.8％減の5.2億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比4.7倍の6.4億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.3％→8.6％に大幅改善した。



株探ニュース