29日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数695、値下がり銘柄数693と、売り買いが拮抗した。



個別ではトライアイズ<4840>、ニッカトー<5367>、岡谷電機産業<6926>、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>、トーシンホールディングス<9444>がストップ高。北川精機<6327>、日本抵抗器製作所<6977>、大黒屋ホールディングス<6993>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム<2268>、ＫＧ情報<2408>、ジーエルテクノホールディングス<255A>、コメ兵ホールディングス<2780>、アップルインターナショナル<2788>など40銘柄は年初来高値を更新。指月電機製作所<6994>、ダントーホールディングス<5337>、オリコン<4800>、エヌエフホールディングス<6864>、インスペック<6656>は値上がり率上位に買われた。



一方、シリコンスタジオ<3907>、大日光・エンジニアリング<6635>がストップ安。ファーストコーポレーション<1430>、ＳＤＳホールディングス<1711>、北野建設<1866>、暁飯島工業<1997>、ＣＤＳ<2169>など64銘柄は年初来安値を更新。バナーズ<3011>、クオンタムソリューションズ<2338>、ダイトーケミックス<4366>、ウエストホールディングス<1407>、ザインエレクトロニクス<6769>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース