　29日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　246872　　　 4.2　　　 72090
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 31268　　　 1.2　　　　2958
３. <1321> 野村日経平均　　 21000　　 -19.6　　　 69310
４. <1360> 日経ベア２　　　 15728　　 -31.9　　　　72.7
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 14974　　 -17.2　　　 85970
６. <1579> 日経ブル２　　　 11078　　　-4.9　　　 779.4
７. <2644> ＧＸ半導日株　　 10533　　 -22.9　　　　4124
８. <1540> 純金信託　　　　 10268　　　 0.1　　　 21435
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　7903　　　29.9　　　 948.8
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　7629　　　 5.3　　　　6888
11. <1306> 野村東証指数　　　7093　　　55.1　　　 417.9
12. <200A> 野村日半導　　　　5636　　 -22.9　　　　4721
13. <1398> ＳＭＤリート　　　3461　　 -46.3　　　1893.5
14. <1542> 純銀信託　　　　　3430　　 -20.8　　　 35450
15. <1358> 上場日経２倍　　　3177　　　-6.3　　　138000
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　2791　　 -18.5　　　 69340
17. <2631> ＭＸナスダク　　　2394　　 116.7　　　 34560
18. <1330> 上場日経平均　　　2321　　　29.4　　　 69450
19. <2243> ＧＸ半導体　　　　2209　　 -38.6　　　　4878
20. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2086　　 -36.9　　　　5183
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1983　　　 5.5　　　　 119
22. <1308> 上場東証指数　　　1827　　　-7.9　　　　4133
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1800　　　52.5　　　1946.0
24. <1489> 日経高配５０　　　1795　　 -17.4　　　　3255
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1600　　　22.7　　　　4438
26. <1478> ｉＳ高配当　　　　1446　　 787.1　　　　5060
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1442　　　 8.1　　　　2666
28. <314A> ｉＳゴールド　　　1328　　 -35.7　　　 340.7
29. <2036> 金先物Ｗブル　　　1320　　 -31.7　　　178500
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1291　　　10.2　　　 80210
31. <1615> 野村東証銀行　　　1274　　 -10.8　　　 656.1
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　1218　　 -11.0　　　 243.2
33. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　1179　　2707.1　　　 403.7
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　1132　　　12.7　　　 68930
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　1106　　　42.0　　　 116.3
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 980　　　38.6　　　 34760
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 889　　　90.0　　　　　74
38. <1655> ｉＳ米国株　　　　 877　　 -36.2　　　 870.3
39. <1328> 野村金連動　　　　 839　　　-8.5　　　 17010
40. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 838　　 -26.8　　　　4237
41. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 838　　 -25.6　　　 66070
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 815　　 189.0　　　　1045
43. <2559> ＭＸ全世界株　　　 810　　　 0.5　　　 29795
44. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 810　　 124.4　　　　2094
45. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 784　　 -50.6　　　 409.4
46. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 626　　 -77.6　　　　1124
47. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 611　　　21.5　　　　2780
48. <1571> 日経インバ　　　　 531　　　 4.7　　　　 302
49. <282A> ＧＸ半導１０　　　 493　　 -49.4　　　　2533
50. <213A> 上場半導体株　　　 477　　 -14.4　　　 438.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース