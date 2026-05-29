ETF売買代金ランキング＝29日大引け
29日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 246872 4.2 72090
２. <1357> 日経Ｄインバ 31268 1.2 2958
３. <1321> 野村日経平均 21000 -19.6 69310
４. <1360> 日経ベア２ 15728 -31.9 72.7
５. <1458> 楽天Ｗブル 14974 -17.2 85970
６. <1579> 日経ブル２ 11078 -4.9 779.4
７. <2644> ＧＸ半導日株 10533 -22.9 4124
８. <1540> 純金信託 10268 0.1 21435
９. <1568> ＴＰＸブル 7903 29.9 948.8
10. <1329> ｉＳ日経 7629 5.3 6888
11. <1306> 野村東証指数 7093 55.1 417.9
12. <200A> 野村日半導 5636 -22.9 4721
13. <1398> ＳＭＤリート 3461 -46.3 1893.5
14. <1542> 純銀信託 3430 -20.8 35450
15. <1358> 上場日経２倍 3177 -6.3 138000
16. <1320> ｉＦ日経年１ 2791 -18.5 69340
17. <2631> ＭＸナスダク 2394 116.7 34560
18. <1330> 上場日経平均 2321 29.4 69450
19. <2243> ＧＸ半導体 2209 -38.6 4878
20. <1671> ＷＴＩ原油 2086 -36.9 5183
21. <1459> 楽天Ｗベア 1983 5.5 119
22. <1308> 上場東証指数 1827 -7.9 4133
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1800 52.5 1946.0
24. <1489> 日経高配５０ 1795 -17.4 3255
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1600 22.7 4438
26. <1478> ｉＳ高配当 1446 787.1 5060
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1442 8.1 2666
28. <314A> ｉＳゴールド 1328 -35.7 340.7
29. <2036> 金先物Ｗブル 1320 -31.7 178500
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1291 10.2 80210
31. <1615> 野村東証銀行 1274 -10.8 656.1
32. <1545> 野村ナスＨ無 1218 -11.0 243.2
33. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 1179 2707.1 403.7
34. <1346> ＭＸ２２５ 1132 12.7 68930
35. <1356> ＴＰＸベア２ 1106 42.0 116.3
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 980 38.6 34760
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 889 90.0 74
38. <1655> ｉＳ米国株 877 -36.2 870.3
39. <1328> 野村金連動 839 -8.5 17010
40. <1305> ｉＦＴＰ年１ 838 -26.8 4237
41. <1326> ＳＰＤＲ 838 -25.6 66070
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 815 189.0 1045
43. <2559> ＭＸ全世界株 810 0.5 29795
44. <521A> ｉＦＦＮＧ金 810 124.4 2094
45. <1475> ｉＳＴＰＸ 784 -50.6 409.4
46. <563A> ＧＸＮデカバ 626 -77.6 1124
47. <2840> ｉＦＥナ百無 611 21.5 2780
48. <1571> 日経インバ 531 4.7 302
49. <282A> ＧＸ半導１０ 493 -49.4 2533
50. <213A> 上場半導体株 477 -14.4 438.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 246872 4.2 72090
２. <1357> 日経Ｄインバ 31268 1.2 2958
３. <1321> 野村日経平均 21000 -19.6 69310
４. <1360> 日経ベア２ 15728 -31.9 72.7
５. <1458> 楽天Ｗブル 14974 -17.2 85970
６. <1579> 日経ブル２ 11078 -4.9 779.4
７. <2644> ＧＸ半導日株 10533 -22.9 4124
８. <1540> 純金信託 10268 0.1 21435
９. <1568> ＴＰＸブル 7903 29.9 948.8
10. <1329> ｉＳ日経 7629 5.3 6888
11. <1306> 野村東証指数 7093 55.1 417.9
12. <200A> 野村日半導 5636 -22.9 4721
13. <1398> ＳＭＤリート 3461 -46.3 1893.5
14. <1542> 純銀信託 3430 -20.8 35450
15. <1358> 上場日経２倍 3177 -6.3 138000
16. <1320> ｉＦ日経年１ 2791 -18.5 69340
17. <2631> ＭＸナスダク 2394 116.7 34560
18. <1330> 上場日経平均 2321 29.4 69450
19. <2243> ＧＸ半導体 2209 -38.6 4878
20. <1671> ＷＴＩ原油 2086 -36.9 5183
21. <1459> 楽天Ｗベア 1983 5.5 119
22. <1308> 上場東証指数 1827 -7.9 4133
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1800 52.5 1946.0
24. <1489> 日経高配５０ 1795 -17.4 3255
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1600 22.7 4438
26. <1478> ｉＳ高配当 1446 787.1 5060
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1442 8.1 2666
28. <314A> ｉＳゴールド 1328 -35.7 340.7
29. <2036> 金先物Ｗブル 1320 -31.7 178500
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1291 10.2 80210
31. <1615> 野村東証銀行 1274 -10.8 656.1
32. <1545> 野村ナスＨ無 1218 -11.0 243.2
33. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 1179 2707.1 403.7
34. <1346> ＭＸ２２５ 1132 12.7 68930
35. <1356> ＴＰＸベア２ 1106 42.0 116.3
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 980 38.6 34760
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 889 90.0 74
38. <1655> ｉＳ米国株 877 -36.2 870.3
39. <1328> 野村金連動 839 -8.5 17010
40. <1305> ｉＦＴＰ年１ 838 -26.8 4237
41. <1326> ＳＰＤＲ 838 -25.6 66070
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 815 189.0 1045
43. <2559> ＭＸ全世界株 810 0.5 29795
44. <521A> ｉＦＦＮＧ金 810 124.4 2094
45. <1475> ｉＳＴＰＸ 784 -50.6 409.4
46. <563A> ＧＸＮデカバ 626 -77.6 1124
47. <2840> ｉＦＥナ百無 611 21.5 2780
48. <1571> 日経インバ 531 4.7 302
49. <282A> ＧＸ半導１０ 493 -49.4 2533
50. <213A> 上場半導体株 477 -14.4 438.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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