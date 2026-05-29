29日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数296、値下がり銘柄数249と、値上がりが優勢だった。



個別ではジェイグループホールディングス<3063>、データセクション<3905>、ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069>、かっこ<4166>、キャスター<9331>がストップ高。ＨＰＣシステムズ<6597>は一時ストップ高と値を飛ばした。タスキホールディングス<166A>、データホライゾン<3628>、ＱＰＳホールディングス<464A>、Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572>、ＳＱＵＥＥＺＥ<558A>など13銘柄は年初来高値を更新。ユーソナー<431A>、メタリアル<6182>、技術承継機構<319A>、ＴＭＨ<280A>、ＧＥＮＤＡ<9166>は値上がり率上位に買われた。



一方、パワーエックス<485A>が一時ストップ安と急落した。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、イシン<143A>、コージンバイオ<177A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ソフトフロントホールディングス<2321>など36銘柄は年初来安値を更新。モイ<5031>、ＱＤレーザ<6613>、オンコリスバイオファーマ<4588>、イーディーピー<7794>、セイワホールディングス<523A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース