　29日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比3.2％減の4637億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.3％減の3640億円だった。

　個別ではステート・ストリート　Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <450A> 、ＮＺＡＭ　ＴＯＰＩＸ <1596> 、グローバルＸ　グローバルリーダーズ－日本株式 <2641> 、ＭＡＸＩＳ読売３３３日本株上場投信 <348A> 、上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） <1578> など99銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ　インバース <2240> 、グローバルＸ　チャイナテック・カバード・コール　ＥＴＦ <576A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> など21銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が7.63％高、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ダブル・ブル　ＥＴＮ <2036> が5.40％高、防衛・航空宇宙　欧州株（ネットリターン） <498A> が5.15％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> が4.75％高、ＮＺＡＭ　ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が4.74％高と大幅な上昇。

　一方、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ベア　ＥＴＮ <2037> は5.52％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　中国科創板　５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> は5.05％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は3.37％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が1636円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2468億7200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2373億3100万円をやや上回った。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が312億6800万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が210億円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が157億2800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が149億7400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が110億7800万円の売買代金となった。

株探ニュース