29日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比3.2％減の4637億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.3％減の3640億円だった。



個別ではステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <450A> 、ＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ <1596> 、グローバルＸ グローバルリーダーズ－日本株式 <2641> 、ＭＡＸＩＳ読売３３３日本株上場投信 <348A> 、上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） <1578> など99銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、グローバルＸ チャイナテック・カバード・コール ＥＴＦ <576A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> など21銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が7.63％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が5.40％高、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> が5.15％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> が4.75％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が4.74％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> は5.52％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> は5.05％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は3.37％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1636円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2468億7200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2373億3100万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が312億6800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が210億円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が157億2800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が149億7400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が110億7800万円の売買代金となった。



株探ニュース