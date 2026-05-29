関西2府4県すべてで「人口減少↓」 も大阪市は人口増↑で「全国2位」の増加数 兵庫県は“全国で3番目の減少数”【国勢調査速報・関西】
総務省は29日、令和7年国勢調査の人口速報集計を発表しました 。全国の人口は1億2305万人となり、5年前の調査から約309万7000人減少しました 。
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◆関西でも人口減少進む 兵庫は全国で3番目の減少数
関西の2府4県でも、すべての府県で人口が減少していることがわかりました 。
▽2府4県の人口減少数（2020年～2025年）減少順
兵庫県 14万1177人↓
京都府 7万5340人↓
大阪府 7万3107人↓
和歌山県 5万8322人↓
奈良県 5万5293人↓
滋賀県 2万1171人↓
最も人口が減ったのは兵庫県の14万1177人で、全国でも北海道、静岡県に次いで3番目の減少となりました。14万人というと、兵庫県なら川西市の人口に匹敵するほどの減少です。
京都府は約7万5000人減少（2.9パーセント減）、奈良県は約5万5000人減少（4.2パーセント減）と、各地で人口減少が進んでいます。
また、前回の調査（2015－2020）では人口増減が横ばいにとどまった滋賀県も、今回の調査では1.5パーセントのマイナスとなり、減少に転じました 。
和歌山県は減少率が6.3パーセントとなり、関西で最も高い減少率となっています
◆大阪市、吹田市は人口増↑ 堺市は人口減↓
市町村別では特徴的な動きがみられます。大阪市は、5年前から約5万6000人増加し、東京23区に次いで全国で2番目に人口増加数が多い市区町村となりました。
大阪府内で増加した主な市は以下の通りです。
大阪市: +56,212人
吹田市: +8,936人
箕面市: +3,718人
豊中市: +2,921人
島本町: +690人
いっぽう大阪府内でも堺市は約2万2800人減少、東大阪市は1万1322人減少しており、同じ府内でも地域ごとの違いが浮き彫りになっています。