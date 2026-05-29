総務省は29日、令和7年国勢調査の人口速報集計を発表しました 。全国の人口は1億2305万人となり、5年前の調査から約309万7000人減少しました 。



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◆関西でも人口減少進む 兵庫は全国で3番目の減少数

関西の2府4県でも、すべての府県で人口が減少していることがわかりました 。

▽2府4県の人口減少数（2020年～2025年）減少順

兵庫県 14万1177人↓

京都府 7万5340人↓

大阪府 7万3107人↓

和歌山県 5万8322人↓

奈良県 5万5293人↓

滋賀県 2万1171人↓

最も人口が減ったのは兵庫県の14万1177人で、全国でも北海道、静岡県に次いで3番目の減少となりました。14万人というと、兵庫県なら川西市の人口に匹敵するほどの減少です。

京都府は約7万5000人減少（2.9パーセント減）、奈良県は約5万5000人減少（4.2パーセント減）と、各地で人口減少が進んでいます。

また、前回の調査（2015－2020）では人口増減が横ばいにとどまった滋賀県も、今回の調査では1.5パーセントのマイナスとなり、減少に転じました 。

和歌山県は減少率が6.3パーセントとなり、関西で最も高い減少率となっています

◆大阪市、吹田市は人口増↑ 堺市は人口減↓

市町村別では特徴的な動きがみられます。大阪市は、5年前から約5万6000人増加し、東京23区に次いで全国で2番目に人口増加数が多い市区町村となりました。

大阪府内で増加した主な市は以下の通りです。

大阪市: +56,212人

吹田市: +8,936人

箕面市: +3,718人

豊中市: +2,921人

島本町: +690人

いっぽう大阪府内でも堺市は約2万2800人減少、東大阪市は1万1322人減少しており、同じ府内でも地域ごとの違いが浮き彫りになっています。