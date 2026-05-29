歌手鈴木愛理（32）が、28日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。“サプライズテクニック”を明かし、共演陣から絶賛された。

この日のテーマは「サプライズ」。ゲストのTravis Japan松倉海斗は「誕生日をサプライズしました」と自身の経験を明かし、「友達が靴が欲しいと言ったので。欲しい靴をストレートに聞いたらサプライズにならないので、こっそりしれっとサイズとか聞いたりして…」と振り返った。

南海キャンディーズ山里亮太が「バレなかった？」と質問すると、松倉は「バレました」と苦笑い。その状況について「普通に飯行って、たわいもない話してる間に『そういえば…足のサイズいくつだっけ？』って」と不自然なタイミングを再現すると、鈴木は「バレに行ってるじゃん。それ」とツッコミを入れた。

続けて「そういう時は座敷のお店とか行って、脱いでる靴のサイズをちょっと見たりする方がいいよ」とアドバイス。松倉が「ああ〜そうか！」と納得したように声を上げると、山里も「それすごいね」とテクニックに感心した。

鈴木は「勝手に脱いでくれてありがとうぐらいのシチュエーションに（持っていく）」と力説。山里が「何でそんなの知ってるの？」と驚くと、「私、結構サプライズ好きなので。隠れた何かを探します、日常から。3カ月ぐらい前からめっちゃ考えます」と話していた。