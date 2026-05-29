【ファミマ】家計を支える冷凍食品ベストイレブン 第1回 【ファミマ】すず鬼監修のスタ満まぜそば「胃袋をねじ伏せる″重戦車ストライカー″」
ファミリーマートが、プライベートブランド「ファミマル」の冷凍食品から手頃な価格で本格的な味わいを楽しめる"ベストイレブン"を発表。スポーツ観戦が盛り上がるこの時期にあわせ、サッカー好きの同社ブランド担当者が厳選11品をサッカー用語にたとえながら紹介している。今回は、「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば」(321円)。
「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば」(321円)
「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」監修のまぜそば。すず鬼は、東京・三鷹に本店を構える、2019年創業のスタミナ系新ジャンル元祖の行列店だ。
食べごたえ抜群の極太麺、にんにくのガツンと感、アブラ・玉ねぎの甘さが特徴。何度でも食べたくなるやみつきな味わいに仕上げている。
「極太麺の強靭な『フィジカル(食べごたえ)』と、にんにくのガツンとした『シュート力』が武器。アブラと玉ねぎの甘みが織りなす絶妙な連携で、食卓の主導権を握ります」(ブランド担当者)。
「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば」(321円)
食べごたえ抜群の極太麺、にんにくのガツンと感、アブラ・玉ねぎの甘さが特徴。何度でも食べたくなるやみつきな味わいに仕上げている。
「極太麺の強靭な『フィジカル(食べごたえ)』と、にんにくのガツンとした『シュート力』が武器。アブラと玉ねぎの甘みが織りなす絶妙な連携で、食卓の主導権を握ります」(ブランド担当者)。