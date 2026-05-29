◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第１戦 １―２位決定戦 神戸―鹿島（３０日・ノエビアスタジアム神戸）

西１位の神戸は２９日、神戸市内でのチーム練習後、ミヒャエル・スキッベ監督と元日本代表ＦＷ大迫勇也がオンラインで会見し、東１位の鹿島攻略へホームでの先勝を見据えた。

昨季は広島を率いてルヴァン杯を制したスキッベ監督は、昨季Ｊ１優勝監督でもある敵将の鹿島・鬼木達監督との対戦を歓迎。「素晴らしい指導者。鹿島をここまで強くし、（２４年まで率いた）川崎でも素晴らしい成績を残された。難しい相手だ」と警戒した。また、ドイツ人指揮官は攻撃のかなめ・大迫へ「チームを引っ張っていってほしい。クオリティーがあるし、彼に付いていくことでチームがひとつにまとまってほしい」とリーダーシップに期待した。

会見は監督の後、大迫が登場。３６歳のベテランは、準決勝でアルアハリ（サウジアラビア）に敗れたアジアチャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）から帰国後、リーグ７試合無得点とゴールから遠ざかる。「チームもバランスを崩していて、僕自身も点を取れなかったのは、すごい反省。だからこそゴールにこだわらないといけない」と古巣・鹿島相手の大一番でゴールネットを揺らし、神戸を２４年のＪ１と天皇杯以来となるクラブ５冠目タイトルへと前進させる。

第２戦は６月６日、鹿島のホーム、茨城・メルカリスタジアムで行われ、２戦合計で優勝を争う。