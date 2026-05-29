北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は２９日、千葉市内で国内合宿４日目となるトレーニングを行い、壮行試合となる３１日のアイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）に向けて大部分を非公開にして調整した。

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これまでの３日間の練習は公開で行われ、多くのファン・サポーターが駆けつけたが、この日から非公開での練習がスタートした。

新たにＭＦ久保建英、ＭＦ伊東純也、ＧＫ鈴木彩艶、ＤＦ谷口彰悟、ＤＦ鈴木淳之介、ＦＷ前田大然、ＭＦ田中碧、ＦＷ塩貝健人、ＦＷ後藤啓介の１０人が合流。アイスランド戦後の合流となるＭＦ鎌田大地を除いた２６人が全員集結した。

この日が本格的なトレーニング開始日となり、非公開部分では戦術的なトレーニングを行ったとみられる。アイスランド戦までの帯同となるＤＦ吉田麻也も参加した。

チームは３０日に試合会場のＭＵＦＧ国立で最終調整を行う。アイスランド戦後は事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイ、ベースキャンプ地の米国・ナッシュビルでのトレーニングを経て、１次リーグ初戦のオランダ戦（６月１４日・ダラス）に臨む。