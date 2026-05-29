「Team Cam」が公開

サッカー日本代表は、来月11日に開幕する北中米ワールドカップに向け、国内合宿を行っている。日本サッカー協会公式YouTubeチャンネルでは、代表チームに密着する「Team Cam」が公開。4年前のカタール大会から変化したある光景に、ファンから熱い眼差しが注がれた。

「Team Cam」の最新回では「アイスランド戦に向けトレーニングを開始」と題し、26分超の密着映像を公開。代表メンバーが宿舎に続々と到着する様子から始まった映像の中で、ひと際注目を集めたのはコーチ陣の顔ぶれだ。

まずカメラが捉えたのは中村俊輔氏の姿。現役時代、左足の精巧なキックで魅了したレジェンドは今年4月、日本代表のコーチングスタッフ入りが決定。代表コーチのウェアに身を包み、選手たちに挨拶する様子や、グラウンド上で練習用具を運ぶ様子が収められた。

カタールW杯後に始動した第二次森保ジャパンには、名波浩氏、前田遼一氏といった元日本代表の面々がコーチとして入閣。さらに今年1月には元キャプテンの長谷部誠氏もフランクフルトU-21コーチを担う傍ら、代表チームのコーチとして加わっており、日本サッカー界で功績を残してきたレジェンドが一気に集結する形となった。

グラウンドで始動するコーチの面々にファンの視線が釘付けに。コメント欄には「なんかワクワクしてきた。とくにコーチ陣を見て」「中村俊輔さんがコーチにいるって応援する以上の幸せはない」「あの中村俊輔がコーチってちょっと泣きそうになりますよね」「レジェンドコーチ陣なんか感動泣けてくる」「数々のレジェンドがコーチになって裏方の仕事している姿感動する」「コーチ陣豪華だな…平成世代たまらんやろこれ」との声が並んでいた。

日本代表は31日に国内で実施されるアイスランドとの強化試合を経て、W杯本大会を迎える。北中米W杯ではグループFに入り、1次リーグではオランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）