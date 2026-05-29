６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２９日、千葉市内で合宿４日目の練習に臨んだ。冒頭のみ報道陣に公開され、２度目のＷ杯に臨むＭＦ久保建英がこの日から合流した。

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練習前には、集英社が連載する人気漫画「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ（ワンピース）」とのコラボを記念して、「青の麦わら帽子」贈呈式が行われた。久保にとっては好きな漫画の一つということもあり、この日の練習後には「ワンピース、好きですね。すごいうれしい。いち読者としてうれしいですし、こうやってコラボしてもらっているので、ワンピースの名にも恥じないような活躍をできたら」と話した。

「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ（ワンピース」は１５年に、１人の作者が描いたコミック累計発行部数が世界最多」としてギネス世界記録に認定され、現在コミックスの全世界累計発行部数は６億部を突破している“世界一”の漫画とも言える。それだけに、久保も「ワンピースはすごいですよね、世界中で人気ですし、色々な人からのお誘いを断っている中で、今回日本代表と、どっち側からお誘いしたか分からないですけど、コラボを受けていただいているだけで、日本代表としても誇らしいなと思います」と笑みを浮かべた。

この日の贈呈式では主人公・ルフィーとメッセージが書かれた特別イラスト、選手全員分の青い麦わら帽子が渡された。代表してあいさつした主将のＭＦ遠藤航は「麦わらの一味としてＷ杯を戦い、日本の皆さんを新世界へ連れて行きたいと思います！」と、漫画の内容をもじって意気込みを語った。贈呈式後には集合写真の撮影も行われ、選手は青の麦わら帽子をかぶりながら、ルフィーの着ぐるみと写真に収まった。