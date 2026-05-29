「本当に素晴らしい出来栄え」「ブラボー！」欧州古豪が新ホームユニホームを発表！「これぞ求めていたもの」など好評
フランスの古豪マルセイユは現地５月28日、2026-27シーズンに着用する新ホームユニホームを発表した。
サプライヤーはプーマ。マルセイユの公式サイトによれば、今回のホームユニはホワイトを基調とし、襟と袖口にマルセイユ・ブルーとマルセイユ・ゴールドのアクセントを施している。
襟の後ろには、歴史的なスローガン「Droit Au But（ゴールへ一直線）」がゴールドで刻まれ、創設以来マルセイユを象徴してきたアイデンティティと野心を控えめでありながら力強く想起させている。
公式インスタグラムでも新ユニが公開されると、以下のようなコメントが寄せられた。
「とても美しい」
「シンプルで新鮮だ」
「ブラボー！」
「リーズのユニホームみたい」
「かなりカッコいい」
「最高のユニホームだ」
「本当に素晴らしい出来栄えだよ」
「これぞ求めていたものだ」
評価は上々のようだ。今季はリーグ・アン５位で終わったマルセイユ。「打倒パリ・サンジェルマン」で新シーズンは順位を上げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】マルセイユの新ユニも！ パリSG、アーセナル、バイエルン…際立つデザインがずらり！ 海外クラブの26-27シーズン新ユニホームギャラリー
サプライヤーはプーマ。マルセイユの公式サイトによれば、今回のホームユニはホワイトを基調とし、襟と袖口にマルセイユ・ブルーとマルセイユ・ゴールドのアクセントを施している。
襟の後ろには、歴史的なスローガン「Droit Au But（ゴールへ一直線）」がゴールドで刻まれ、創設以来マルセイユを象徴してきたアイデンティティと野心を控えめでありながら力強く想起させている。
公式インスタグラムでも新ユニが公開されると、以下のようなコメントが寄せられた。
「とても美しい」
「シンプルで新鮮だ」
「ブラボー！」
「リーズのユニホームみたい」
「かなりカッコいい」
「最高のユニホームだ」
「本当に素晴らしい出来栄えだよ」
「これぞ求めていたものだ」
評価は上々のようだ。今季はリーグ・アン５位で終わったマルセイユ。「打倒パリ・サンジェルマン」で新シーズンは順位を上げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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