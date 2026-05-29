NPB(日本野球機構)は29日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第5回中間発表を行いました。

各部門のトップにそれぞれ変動はなし。10万票を超えはセ・リーグの選手のみで生まれており、両リーグトップの得票数は、外野手部門・森下翔太選手(阪神)です。次いで2位が三塁手部門の佐藤輝明選手(阪神)。3位が、今回の発表で10万票を超えた一塁手部門の大山悠輔選手(阪神)です。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽セ・リーグ ファン投票 第5回中間発表（上位3選手：外野手は5選手）

【先発投手】

1位 郄橋遥人（阪神）47,376票

2位 山野太一（ヤクルト）36,727票

3位 才木浩人（阪神）24,110票

【中継投手】

1位 大勢（巨人）83,310票

2位 星知弥（ヤクルト）33,343票

3位 レイノルズ（DeNA）16,290票

【抑え投手】

1位 キハダ（ヤクルト）90,386票

2位 岩崎優（阪神）37,336票

3位 マルティネス（巨人）32,396票

【捕手】

1位 坂本誠志郎（阪神）46,682票

2位 古賀優大（ヤクルト）38,616票

3位 坂倉将吾（広島）33,906票

【一塁手】

1位 大山悠輔（阪神）103,051票

2位 筒香嘉智（DeNA）36,179票

3位 オスナ（ヤクルト）31,667票

【二塁手】

1位 中野拓夢（阪神）85,138票

2位 牧秀悟（DeNA）46,793票

3位 田中幹也（中日）22,704票

【三塁手】

1位 佐藤輝明（阪神）126,680票

2位 武岡龍世（ヤクルト）34,035票

3位 坂本勇人（巨人）25,042票

【遊撃手】

1位 村松開人（中日）61,763票

2位 長岡秀樹（ヤクルト）59,002票

3位 木浪聖也（阪神）40,690票

【外野手】1位 森下翔太（阪神）136,555票2位 度会隆輝（DeNA）63,821票3位 細川成也（中日）59,995票4位 増田珠（ヤクルト）50,626票5位 サンタナ（ヤクルト）42,851票