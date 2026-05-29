タレントの大家志津香が２７日、Ｘを更新し、最愛の父の逝去を報告。２８日に父が亡くなった日のことをブログでアップしたが、高橋みなみや指原莉乃らが、「是非呼んで欲しい」とリポスト。反響を呼んでいる。

大家は２７日のＸで「父が４月３０日に息を引き取りました。生前お世話になった皆さま、父の作る料理を食べに足を運んでくださっていた皆さま、本当にありがとうございました」と報告。父は「いけす料理磯太郎」という居酒屋で腕を振るっていたが「磯太郎は兄が継ぎ、続いていきますのでどうかよろしくお願いします！」と記した。

大家は改めて、ブログで父が亡くなった日のことを詳細に報告。「父とお別れした日の備忘録」と題した長文のブログで、父が入院したときのことや、体が動くうちにと、入院前に行った最後の旅行のこと、打てばもう意識は戻らないという鎮痛剤を打つ日のことなどが、家族の目線で温かく綴られている。

高橋みなみはこのブログをリポストし「家族のやり取りが声で聞こえてくるようで、涙なしには読めなかった。しーちゃん家族が私本当に大好きなんですよ。皆んな仲良しで温かくて笑いが絶えない。磯太郎またすぐ行きます！しーちゃんパパ！夫と腕相撲してくれてありがとうございました！」と投稿。

指原莉乃も「大将大好き！旅行中、指原両親にも会いにきてくれてありがとね。あまりにも良い文章なのでぜひ読んでほしいな」と呼びかけ。ブルーリーバーの青木淳也も「泣けて笑えてあったかくなるブログ。あとからわかったことなんですが、お父様が亡くなった日に一緒にロケをしました。そして翌日も一緒に収録でした。悲しくて辛かったはずなのに、しーちゃんはずっとエガオダケでした。スゴい！スゴいよ！お父様に会いに磯太郎へ行こう」と、父が亡くなった日の大家の様子も明かしていた。

大家のＸには１６０件を越えるコメントが寄せられ「素敵なな家族、素敵な方ですね」「いい文章でした」「ブログだけでもたくさんの愛情が詰まってるのが伝わってきますよ」「悲しみの中にありながらも、家族の絆を感じられる文章に心打たれました」「愛のあるとても素敵な文章です」など反響を呼んでいた。