北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は２９日、千葉市内で国内合宿４日目となるトレーニングを行い、壮行試合となる３１日のアイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）に向けて大部分を非公開にして調整した。

アイスランド戦後の合流となるＭＦ鎌田大地を除いた２６人での調整に。この日からＭＦ久保建英、ＭＦ伊東純也らが合流し“、全員集合”となった。

久保らとともに合流したＦＷ塩貝健人（ウォルフスブルク）は「前回（代表デビュー戦でアシストをマークした３月のスコットランド戦）はチャンスがありましたが、今回はあるか分からない。機会をもらえるように、監督だけじゃなく選手たちにも『自分がどういう選手なのか』をアピールしていけたらなと思います」と意気込みを語った。

ＦＷは、味方からボールが来ないことには始まらないポジション。代表通算１試合の出場のみでＷ杯メンバー入りを果たした塩貝にとっては、トレーニングの中で自身のプレースタイルを味方に伝え、知ってもらう必要がある。

塩貝はチームの中での自身の役割について「僕はストライカーなので。点を取ることだけです」とキッパリ。「（スコットランド戦は）練習試合ですけど、負けられない試合だと思うので。しっかり最終調整して、Ｗ杯にいい状態で行けたらなと思います」と力を込めた。