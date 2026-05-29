フリーアナウンサーの山本萩子（29）が29日までに自身のインスタグラムを更新。28日のファーストピッチセレモニーを終えた心境を吐露した。

28日のヤクルト―西武は「イガちゃんねる DAY with uFit」とヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏のYouTubeチャンネルが冠協賛試合として神宮で開催された。この試合では山本がファーストピッチセレモニーを務めて、ワインドアップから見事なノーバウンド投球を披露した。

自身のインスタグラムで「イガちゃんねるDAY with uFit 五十嵐さんから球団やファンの皆さんへ、そして球団やファンの皆さんから五十嵐さんへ。愛に溢れた素敵な1日でした！」とつづり始めた。

「ご参加いただき、そしてたくさんの応援のお声をくださったスワローズファンの皆さん、お付き合いいただいた埼玉西武ライオンズ並びにファンの皆さん、マネージャーA氏を始め、企画から現場まで本当に大きくご尽力くださったたくさんのスタッフの皆さん、スペシャルコーチの亜美さん、前代未聞の企画を厚くサポートくださったuFitの皆さん、撮影からイベントまでご協力いただいたヤクルト球団の皆さん、始球式を終えて一塁ベンチ前を通る際、温かな言葉と拍手で盛り上げてくださったヤクルトスワローズの皆さん、そして何より、五十嵐亮太さん！投球直前に五十嵐さんが笑顔で大きく息を吐くお顔が見え、これは『深呼吸を』の合図だと感じて、落ち着くことができました。五十嵐さんは本当にすごい…イガちゃんねるの一員にしてくださり、夢を叶えてくださったこと、心から感謝しています」と感謝の言葉とともに、ファーストピッチセレモニーの写真を公開した。

そして「ファンの皆さんのお顔も、神宮球場のマウンドからの光景も、土に触れた手の感触も、スタンドからの温かな拍手も、忘れることはありません。全てがかけがえのない経験です。皆さん、幸せな時間をありがとうございました。スワローズが好きで本当によかった！」とファーストピッチセレモニーを終えた心境を吐露し、五十嵐氏のサインボールを公開した。

ネットでは「ナイスピッチングでした！」「フォームもカッコイイ！」「ノーバウンドのナイピ！」「可愛い！」などの声があがった。