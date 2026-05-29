赤城乳業は、「大人なガリガリ君もぎたてぶどう（6本入り）※ポケモンキャンペーンパッケージ」を6月1日より全国にて数量限定で発売する。あわせて、「ガリガリ君」45周年と「ポケットモンスター」30周年を記念したオリジナルグッズが合計1,000名に当たるキャンペーンを実施する。

参考：【画像あり】歴代のポケモンたちが夜空に輝くように配置されているデザイン

「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」は、ぶどうアイスの中に、収穫から24時間以内に搾汁したもぎたてぶどう果汁のかき氷を入れたアイスキャンディー。ぶどう果汁を33%使用し、本格的な果汁感が味わえる商品となっている。

今回のパッケージは、『ポケットモンスター 赤・緑』シリーズ発売30周年を記念したもの。表面には各地方のパートナーポケモンたちが、みずみずしいぶどうの房のように集まったにぎやかなデザインが描かれている。裏面には、歴代の象徴的なポケモンたちが夜空に輝くように配置され、これまでの冒険の軌跡を感じさせる仕様となっている。

記念キャンペーンでは、A賞として「BIGブランケット」（900mm×1,800mm）が30名、B賞として「メッシュ付きミニバッグ」が970名に当たる。応募券は対象商品「大人なガリガリ君もぎたてぶどう（マルチパック）ポケモンキャンペーンパッケージ」の側面に付属。

郵便ハガキ、またはキャンペーンサイトからダウンロードした応募ハガキに、希望の賞に必要な分の応募券と切手を貼り、必要事項を記入のうえ応募する。応募締切は第1回が6月30日、第2回が8月31日、第3回が10月31日（各回とも当日消印有効）となる。当選者の発表は賞品の発送をもってかえられる。

なお、キャンペーンパッケージは数量限定のため、応募期間内でも無くなる場合がある。（文＝リアルサウンドテック編集部）