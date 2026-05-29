台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。

【画像】台風今後の進路予想

沖縄地方と奄美地方では大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

［気象概況］

台風第６号は、２８日１５時にはフィリピンの東にあって、ゆっくりした速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。

台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。



［防災事項］

沖縄地方と奄美地方では、６月１日から２日頃にかけて大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

■今後の進路と勢力を詳しく（気象庁データ）

台風第6号(チャンミー)

2026年5月29日12時45分発表

29日12時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 フィリピンの東

中心位置 北緯15度50分 (15.8度)

東経133度30分 (133.5度)

進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 全域 440 km (240 NM)

30日0時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯16度35分 (16.6度)

東経131度40分 (131.7度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 75 km (40 NM)

30日12時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯17度55分 (17.9度)

東経130度10分 (130.2度)

進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

■日本への影響 沖縄から四国方面へ

31日9時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯20度05分 (20.1度)

東経128度00分 (128.0度)

進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

予報円の半径 155 km (85 NM)

暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)

1日9時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯23度30分 (23.5度)

東経126度25分 (126.4度)

進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 960 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)

最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)

暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)

2日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 東シナ海

予報円の中心 北緯28度00分 (28.0度)

東経127度25分 (127.4度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (11 kt)

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 230 km (125 NM)

暴風警戒域 全域 420 km (225 NM)

3日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 四国沖

予報円の中心 北緯32度10分 (32.2度)

東経133度30分 (133.5度)

進行方向、速さ 北東 30 km/h (17 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 280 km (150 NM)

暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)