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台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。

【画像】台風今後の進路予想

沖縄地方と奄美地方では大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

［気象概況］
台風第６号は、２８日１５時にはフィリピンの東にあって、ゆっくりした速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。

台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。

［防災事項］
沖縄地方と奄美地方では、６月１日から２日頃にかけて大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

■今後の進路と勢力を詳しく（気象庁データ）

台風第6号(チャンミー)

2026年5月29日12時45分発表

29日12時の実況
種別　台風
大きさ　-
強さ　-
存在地域　フィリピンの東
中心位置　北緯15度50分 (15.8度)
東経133度30分 (133.5度)
進行方向、速さ　北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧　998 hPa
中心付近の最大風速　18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速　25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域　全域 440 km (240 NM)

30日0時の予報
種別　台風
強さ　-
存在地域　フィリピンの東
予報円の中心　北緯16度35分 (16.6度)
東経131度40分 (131.7度)
進行方向、速さ　西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧　992 hPa
中心付近の最大風速　23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速　35 m/s (65 kt)
予報円の半径　75 km (40 NM)

30日12時の予報
種別　台風
強さ　-
存在地域　フィリピンの東
予報円の中心　北緯17度55分 (17.9度)
東経130度10分 (130.2度)
進行方向、速さ　北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧　990 hPa
中心付近の最大風速　25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速　35 m/s (70 kt)
予報円の半径　95 km (50 NM)

■日本への影響　沖縄から四国方面へ

31日9時の予報
種別　台風
強さ　強い
存在地域　沖縄の南
予報円の中心　北緯20度05分 (20.1度)
東経128度00分 (128.0度)
進行方向、速さ　北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧　970 hPa
中心付近の最大風速　35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速　50 m/s (95 kt)
予報円の半径　155 km (85 NM)
暴風警戒域　全域 290 km (155 NM)

1日9時の予報
種別　台風
強さ　強い
存在地域　沖縄の南
予報円の中心　北緯23度30分 (23.5度)
東経126度25分 (126.4度)
進行方向、速さ　北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧　960 hPa
中心付近の最大風速　40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速　55 m/s (105 kt)
予報円の半径　185 km (100 NM)
暴風警戒域　全域 350 km (190 NM)

2日9時の予報
種別　台風
強さ　-
存在地域　東シナ海
予報円の中心　北緯28度00分 (28.0度)
東経127度25分 (127.4度)
進行方向、速さ　北 20 km/h (11 kt)
中心気圧　970 hPa
中心付近の最大風速　30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速　45 m/s (85 kt)
予報円の半径　230 km (125 NM)
暴風警戒域　全域 420 km (225 NM)

3日9時の予報
種別　台風
強さ　-
存在地域　四国沖
予報円の中心　北緯32度10分 (32.2度)
東経133度30分 (133.5度)
進行方向、速さ　北東 30 km/h (17 kt)
中心気圧　975 hPa
中心付近の最大風速　30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速　40 m/s (80 kt)
予報円の半径　280 km (150 NM)
暴風警戒域　全域 440 km (240 NM)