美人女優と霊長類最強女子が仲よくラウンド 「ゴルフは常に爆笑 元気でパワフル」と2人の相性は抜群！
女優の高島礼子が自身のインスタグラムを更新。元レスリング選手で五輪3連覇、世界大会16連覇、個人戦206連勝など圧倒的な記録を残し「霊長類最強女子」の異名を持つ吉田沙保里とゴルフを楽しむ写真を投稿した。
【写真】美人女優と霊長類最強女子、脅威の2ショット！（全5枚）
「ゴルフ、中々上達しないけど ゴルフ場のグリーンが気持ちよくて」「一緒に回ってる皆さんとの会話とか とても楽しいです」と、高島はすっかりゴルフの魅力にはまっている様子。ウェアから察して投稿では2回のラウンドで撮影した写真を公開したようだが、どちらも吉田と一緒だ。同組4人で撮った写真や、カートで撮った2ショット、さらには吉田が1人でピースをする写真もあった。「沙保里ちゃんと回るゴルフは常に爆笑 元気でパワフル」と、ゴルフでは最高のパートナーのようだ。この投稿には「金メダルのお姉さまとラウンドですね〜!!」「仲よしツーショット お天気快晴 最高！ですね」「沙保里さんとの爆笑ゴルフを1度体験させていただきたいです」などのコメントが、公開直後から続々と寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ティショットで大ダフりからのチョロ！ 飛び跳ねて悔しがる女子アナにファンは「アハハ、かわいいです」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
フリーアナの中川安奈が人生初のゴルフコンペにミニスカコーデで参戦 緊張のラウンドで自己ベストタイをマーク！
上原浩治が侍ジャパンの元チームメイトと久々のラウンド 「上手くなったって言われたら嬉しいやんかぁ」と大喜び
【写真】美人女優と霊長類最強女子、脅威の2ショット！（全5枚）
「ゴルフ、中々上達しないけど ゴルフ場のグリーンが気持ちよくて」「一緒に回ってる皆さんとの会話とか とても楽しいです」と、高島はすっかりゴルフの魅力にはまっている様子。ウェアから察して投稿では2回のラウンドで撮影した写真を公開したようだが、どちらも吉田と一緒だ。同組4人で撮った写真や、カートで撮った2ショット、さらには吉田が1人でピースをする写真もあった。「沙保里ちゃんと回るゴルフは常に爆笑 元気でパワフル」と、ゴルフでは最高のパートナーのようだ。この投稿には「金メダルのお姉さまとラウンドですね〜!!」「仲よしツーショット お天気快晴 最高！ですね」「沙保里さんとの爆笑ゴルフを1度体験させていただきたいです」などのコメントが、公開直後から続々と寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ティショットで大ダフりからのチョロ！ 飛び跳ねて悔しがる女子アナにファンは「アハハ、かわいいです」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
フリーアナの中川安奈が人生初のゴルフコンペにミニスカコーデで参戦 緊張のラウンドで自己ベストタイをマーク！
上原浩治が侍ジャパンの元チームメイトと久々のラウンド 「上手くなったって言われたら嬉しいやんかぁ」と大喜び