特集は雲仙・普賢岳の噴火によって生まれた溶岩ドーム『平成新山』です。

登山ルートの開放が模索される中、山はいま、どのような状態にあるのか。

専門家の見解です。

噴火の痕跡を残す山肌がくっきりと姿を現す「雲仙・普賢岳」。

その山頂部分にあるのが、1990年11月の噴火によって生まれた溶岩ドーム『平成新山』です。

5月18日に行われた『防災登山』。

防災登山は、普賢岳の噴火活動によって形成された山 “平成新山” の状態を調べるため、毎年2回実施されています。

今年は、火山研究者や気象庁の職員など 112人が参加しました。

平成新山の登山ルートは、大火砕流被害が起きた35年前から『警戒区域』に設定されました。

普段は、一般の立ち入りが禁止されているエリアです。

不安定な岩場を登ると山頂付近には岩肌から立ち上る蒸気が…。

地表にしみ込んだ雨水が熱せられたものです。

九州大学地震火山観測研究センターで研究を続ける、松島 健 特任教授。普賢岳の “ホームドクター” です。

山頂付近の地表の温度を計測します。

（九州大学地震火山観測研究センター 松島 健 特任教授）

「いつも通り。2011年くらいに約100℃に下がってそこから90℃、80℃ほどを行き来している状況」

ここ10年、山は落ち着いているということです。

（長崎地方気象台 本井 雅人 防災業務係長）

「雲仙岳の火山活動の状況は、いま『警戒レベル1』で特段火山の活発化を示すようなこともなく、火山性地震の回数も90年代の噴火活動が活発だった時に比べると、かなり “静穏” な状態が続いている」

『静穏』と表現される、現在の雲仙・普賢岳。

ホームドクターは、わずかな変化を見落とさないよう日々の研究を続けます。

（九州大学地震火山観測研究センター 松島 健 特任教授）

「時々山のスパイン(溶岩尖塔)の部分の崩落があるがほとんど変化はない。火山活動的にも安定した状態。

防災のため、ひとつの指標としてサポートするためのデータを取って、火山噴火予知連絡会や火山調査研究推進本部に情報をあげて、判断材料にしてもらう」

平成新山をめぐっては今年3月、島原半島の3つの市や観光・商工団体などで構成される『ジオパーク協議会』が、県に本部を置く火山防災協議会に上申書を提出しました。

求めたのは、専門ガイドの同伴や立入可能期間・滞在時間に制限を設けることなどを条件とした “平成新山の登山ルート開放” の検討です。

（古川 島原市長）

「自然の営みや、いわゆる防災教育という視点から登るということは可能ではないか。世界中の火山研究者や防災関係者に現場を見てもらうことで、警戒区域との整合性は見えてくる」

長野と岐阜の2県にまたがる『御嶽山』では、2014年に水蒸気噴火が発生。

58人が犠牲となりました。

現在は避難シェルターの整備、登山客へのヘルメット着用など、条件を設けることで段階的な登山道の規制緩和が進められています。

平成新山は “登れる山” になるのか。

県は山と向き合いながら、安全を最優先に慎重に検討していく考えです。

（県防災企画課 宮粼 良一 課長補佐）

「関係機関の意見を聞いて、今後の進め方を協議していく」

一方、松島教授は開放するにあたって、『警戒区域との整合性』が問われると話します。

（九州大学地震火山観測研究センター 松島 健 特任教授）

「ガイドツアーでの登山は十分できる。警戒区域を設定している中で開放できるかどうかは別問題。違う形で規制をかけることを火山防災協議会として議論する必要がある」

（登山客）

「登山としては、新しいルートがあればすぐに観光ポイントになるし、もう一度足を運ぶ要因には十分になる」

（登山客）

「危険であれば登らないほうがいいと思う」

（登山客）

「安全が確保されてこそ楽しさを経験できると思うので、自分たちのレベルに合ったコースができてほしい」

35年前、噴火が生んだ『平成新山』。

新たな観光資源に。そして、災害の教訓を次の世代へ伝える防災教育の場になるのでしょうか。