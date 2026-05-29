サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表は29日、千葉市内で全体練習を行った。冒頭15分間を報道陣に公開し、短距離走やロンド（鳥かご）で調整。MF堂安律（Eフランクフルト＝27）は取材エリアで10番の覚悟を示した。

「代表に入った時から“（W杯で）10番を付けたい”と話してきたので、それをかなえられた自分を褒めたい。堂安律という選手を存分に表現できるようにしたい。10番を付けてピッチに立つことが目標じゃない。目標は優勝」

27日の背番号発表で「10」を背負うことが決定。チームには名波浩コーチ（53）や中村俊輔コーチ（47）といった日本代表の歴代10番たちが集う。「俊輔さんとか名波さんとか歴代の10番がいる中で緊張感がある。いい緊張感に変えて、彼らに少しで認めてもらえるように結果を出したい」と誓った。

前回22年カタール大会は背番号「8」で臨み、ドイツとスペインを相手に得点を挙げた。だが、決勝トーナメント1回戦でクロアチアにPK戦の末に敗れた悔しさを胸に刻んでいる。「間違いなく、責任感は前回大会とは比べものにならないものがある。前回以上に緊張するだろうと予測しているので覚悟を持ってやっていきたい」と言う。

まずは壮行試合アイスランド戦（31日、MUFGスタジアム）が照準。高さのある選手がそろう同国との対戦はW杯1次リーグ初戦の相手オランダを想定した貴重な機会だ。「まずはコンディション。セットプレーが大事になる。引き続き調整したい」と意気込んだ。