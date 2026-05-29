テニスの「全仏オープン」は5月28日（日本時間29日）、女子シングルス2回戦が行われ、第16シードの大坂なおみが登場した。クロアチアのドナ・ベキッチを7-6 (7-1)、6-4のストレートで退け、7年ぶり4度目となる3回戦に進出。コート上で見せる圧巻のプレーとともに、入場時に披露した可憐なプリンセススタイルがファンの心をがっちりと掴んでいる。

【映像】ふわふわ…ファンを魅了した“ドレス”（全身ショット）

対戦相手のベキッチとは、第1セットから互いにブレークを奪い合う激しい展開となり、第9ゲームを破られた大坂は窮地に立たされる。しかし、相手のサービング・フォー・ザ・セットとなった第10ゲームで鮮烈なバックハンドのウィナーを炸裂させて土壇場で追いつくと、突入したタイブレークでは相手にわずか1ポイントしか与えない猛攻でセットを先取。続く第2セットも第3ゲームで先にブレークを奪いながら直後に追いつかれる一進一退の攻防が続いたが、大坂は集中力を切らさず第9ゲームで2度目のブレークに成功し、見事なストレート勝ちを収めた。

現在28歳で世界ランク16位の大坂にとって、今大会は3年連続9度目の全仏参戦。初戦で世界47位のラウラ・シゲムント（ドイツ）を破って上がってきた大坂だが、今回の勝利により、2019年以来実に7年ぶりとなる同大会の自己最高成績タイに並ぶこととなった。確かな進化を感じさせる戦いぶりで、思い出の詰まった赤土の舞台で再び輝きを放っている。

そんな実力とともに世界を賑わせているのが、彼女の華麗なファッションだ。初戦で披露したシックな黒ドレスに続き、この日は入場時にまるで優美な金魚「琉金」の尾びれや美しい花を思わせる真っ白なオーバースカートを着用して登場。それを脱ぐと中から1回戦でも着用した金色のウエアがあらわになるという華やかな演出で会場を魅了した。この姿にSNS上では「またドレスが見られるね」と歓喜の声が寄せられており、さらなる上位進出と次なるコート上での装いへ向けて、ファンの期待は膨むばかりだ。

（ABEMA／WOWSPO／全仏オープンテニス）