5人を発見した後に洞窟から出てきた救助隊＝27日/Metta Tham Kalasin Rescue/Handout via Reuter

（CNN）ラオスの水没した洞窟奥深くに閉じ込められている男性5人に、希望の光が差し込んだ。5人は1週間以上もの間、洞窟の入り口から260メートル以上離れた場所で暗闇に包まれ、濁った水の上に身を寄せ合っていた。自分たちを発見する人が果たして現れるのかと、不安にさいなまれながら。

空腹にあえぎながら数日を過ごした後の27日、ついに救いが訪れた。暗闇の向こうから救助隊員が姿を現し、ヘッドランプで狭い岩の洞窟を照らしたのだ。

「助けに来た」。タイ人の洞窟潜水の専門家、ノラセド・パラシン氏はそう語りかけた。パラシン氏は時間との息詰まる戦いを繰り広げる多国籍救助チームの一員だ。

「大切なのは、皆さんが生きているということだ。大丈夫、大丈夫、本当によく頑張った。泣かないで」

閉じ込められていた男性の1人は、救助隊のカメラに向けて「お母さん、心配しないで。救助隊が到着した。僕たちは無事だ。お母さんとお父さんがすごく恋しい。明日か明後日には脱出できると思う」と語った。

地上でも祝福ムードが広がり、危険な捜索の末に生存が確認されると、打ちひしがれていた家族らは歓喜に沸いた。

救助作戦に参加しているフィンランド人ダイバーのミッコ・パーシ氏は、インスタグラムでチームの「素晴らしい仕事」を称賛した。

ただ、この先は緊迫した救出作業が待ち受けていると指摘し、「一筋縄ではいかないだろう」と警鐘を鳴らした。

ラオスの当局者によると、5人が洞窟に入ったのは今月20日。金鉱脈があるとの期待から足を踏み入れた。米シンクタンク「スティムソン・センター」の調査によると、こうした一獲千金の試みは近年急増しているという。

豪雨により洞窟内で鉄砲水が発生し、出口がふさがれる結果に。この5人以外にも、無関係の別の2人が先に洞窟に入ったとみられているが、今も行方不明となっている。

地上では、ラオス主導の救助活動が急ピッチで展開された。ラオスのボランティア協会会長によると、行方不明のニュースが広まった後、協会の取りまとめで国際的に有名な洞窟ダイバーからなる精鋭チームがラオスに集結した。

その中には、隣国タイ出身のケンカド・ボンカウォン氏や、フィンランド出身のパーシ氏も含まれていた。恐れ知らずのダイバーたちにとって、ある種の再会でもあった。両氏は8年前、タイの洞窟で行われた劇的な救助活動で重要な役を果たし、最終的に少年12人とサッカーのコーチを救出した。

今回の現場は蒸し暑い初夏のラオス。緑茂る風光明媚（めいび）なバックパッカーのメッカ、バンビエンから東へおよそ55キロメートルの地域で、救助チームは行方不明の男性たちを捜して密林の中を進んだ。

狭い空間と有毒ガス

ラオスの国営通信によると、チームにとって朗報なのは、男性たちが「絶えず空気の流れがある」岩棚の上にいることだ。

もう一つの朗報として、ひどい空腹を除けば、男性たちの容体はおおむね良好とみられる。ただ、5人はこれ以上長く洞窟にとどまることへの恐れを口にした。

救助チームには数え切れないほどの困難が待ち受けている。チームは入り口が45度の傾斜で急降下する洞窟から、男性たちを救い出す必要がある。

ケンカド氏によると、救助隊が捜索に使用したロープの長さから、男性たちは深さ約260メートルの地点にいることがうかがえる。

「非常に狭いので、通り抜けるには体を横にして低くかがみ、腹ばい状態で進む必要がある」（ケンカド氏）

洞窟内へ入るため、ケンカド氏のチームはケーブルを頼りに、泥まみれの通路や地下水の中を進んだ。水面上に出ているのは頭と肩だけという時も。他の場面では、装備を外して狭い隙間をくぐり抜けることを強いられた。

映像には、チームがロープを使って縦穴を登り、場所によっては幅わずか60センチに狭まるトンネルを這（は）って進む姿が捉えられている。

ケンカド氏はCNNに対し、新たに生じた課題の一つは硫化水素だと語った。これは洞窟内のコウモリの糞（ふん）が分解して発生するガスで、一部の隊員が失神する事態になったという。

今後の救助活動

救助隊によると、最善の策は洞窟内の水を抜き、5人が這って出られる状態にすることだ。

ケンカド氏は「5人が洞窟内に入るのに使ったルートには、途中で休憩できる空洞がある。彼らは水位が上がった場合、そうした安全な場所へ退避しなければならないと分かっている」と語る。

ケンカド氏によると、このルートは空気が限られているため、酸素ボンベが必要になる。5人の衰弱が激しくなった場合に備え、特別に改造した洞窟用の担架も必要だという。

ケンカド氏は28日、CNNの取材に「もし完全に排水することができれば、今日にも全員を救出できるかもしれない」と語った。

ラオス政府から救出作戦の監督を委ねられているボランティア協会の会長によると、洞窟から数キロ離れた場所に陣取る掘削チームがここ数日、進入路を切り開く作業に取り組んでいるという。

閉じ込められている一行に水や食料、医薬品を送り込む一方、可能なら28日には洞窟の入り口にできるだけ近い位置に大型発電機を設置したい考えだ。

ボランティア協会の会長はCNNに対し、「これが成功すれば、はるかに急ピッチで洞窟から排水できるようになる。5人が潜水して脱出する必要を伴うバックアップ計画なしで済ますことができるかもしれない」と語った。

「5人が潜水して脱出するのは極めて困難だろう」

29日には救助チームに増援も加わる。日本やフランス、インドネシア、タイからさらなる専門家が到着し、現地に展開する洞窟潜水のスペシャリストは計7人に増える見通しだ。