人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が28日に自身のアメブロを更新。歯の矯正が終了したことを報告し、治療前後の比較写真を公開した。

【映像】桃、建築中の新居（複数カット）

この日、桃は「やっっっと…矯正が終わりましたーーー」と報告し「綺麗に揃った…!!」と喜びのコメント。続けて、矯正前後の比較写真を公開し「こうやって比べてみると、だいぶ印象ちがうね、、!!」とつづった。

一方で「ただ終わったと言ってもまだ完全に終わってないんだけどね、リテーナー生活が待ってます」と説明。「私は過去3回矯正経験済みなんだけど、いつもこのリテーナーをサボってしまって後戻りしちゃうので、今回こそはぜっっったいにキープする」と意気込みをつづった。

さらに、食いしばりが激しい体質のため特別なリテーナーを使用することになったといい「入れ歯みたいじゃん!!!!!!笑」とユーモラスにコメント。「私の体質に合わせて別の器具を提案して頂けるのありがたい…！」と感謝を述べた。

最後に「遠回りしちゃったけど、1年間、ありがとうございました」と担当医との2ショットを公開し、ブログを締めくくった。