【リゾートトラストレディス】第1日

ゴルフ産業にとっても「石油」は必要不可欠 混乱の中東情勢が突きつけた新たな問題

女子ゴルフは次週、世界最高峰の全米女子オープン（カリフォルニア州リビエラCC）が開催される。日本選手は23人が出場し、そのうち12人が国内ツアーの選手。期待されるのが、昨年の国内女王佐久間朱莉（23）だ。初日6アンダーのトップタイ発進。このまま首位をキープし、今季2勝目（通算6勝目）を挙げて、気分よく現地へ向かいたいところだが、佐久間を待ち受ける舞台はかなりの難コースだ。

西海岸の名門リビエラCCはコースが狭く、ポアナ芝の小さなグリーンが難敵。ボールの転がりがいいベント芝に慣れている選手は、ポコポコ跳ねたりカップ際で急に曲がるグリーンに戸惑い、スコアを崩す。

「全米女子オープンに出場する選手は米PGAツアーのザ・ジェネシス招待の映像などから情報を得た者もいるようですが、初出場の佐久間も苦戦するでしょう。佐久間の海外メジャーは昨年の全英女子、今年4月のシェブロン選手権と2大会連続予選落ち。3大会連続は避けたい」と、ツアー関係者が続ける。

「昨年12月に他界した師匠のジャンボ（尾崎将司氏）は1979年から90年までリビエラで行われていたロサンゼルスオープンに5回出場し、最高位は79年の15位。生きていれば、佐久間はコースの攻め方などのアドバイスを受けることができたかもしれません。ちなみに、国内では圧倒的な強さを誇ったジャンボも海外メジャーの成績は悪かった。全米オープン初出場は意外に遅く、プロになって18年目の87年で17位。佐久間にはジャンボの成績を超えて欲しいですね」

それは予選を通過してからの話だ。