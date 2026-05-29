【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】

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これ、いろんなことを考えさせられましたよね。個人的に一番思ったのは「演者の方が出演して得になるような番組を作らないとダメだ」ということです。テレビ番組の出演料、特にバラエティ番組の出演料って、視聴者の方が考えているよりずっと安いんです。それでもいろんな演者の方が出てくださっているのは、やっぱり「お金ではない得があるから」だと思うんですよね。知名度が上がり、イメージが上がる。タレントとしての幅が広がる。などなどあるからこそ、安いギャラでも出演してくれて、全力で頑張ってくれている。それをテレビ制作者は忘れてはいけないと思います。

問題になった番組企画って、そもそもまったく面白くないですよね。たぶん僕がおじさんだから面白くないだけじゃなくて、若い人でも誰が見ても別に面白くない。まったく面白くない企画をやらされる演者には、はっきり言って損しかないわけです。勝手に名前を出された鈴木紗理奈さんも、あのさんも、見ている視聴者も、提供しているスポンサーも、テレ朝も、誰にとっても損しかない番組を作っちゃったのが、罪深いですよね。やっぱり、演者さん側の意図も汲みつつ、面白い企画をちゃんと考えることは、テレビ制作者としての最低限の責務だと思うんです。

■「他人が無理やりやらされている」のを見るのも不快

あともうひとつ。「無理やり何かをやらされているのを見ること」を楽しむバラエティは、あまり時代に合わなくなってきてるよなあ、と思います。「自分が何かを誰かに無理やりやらされる」のは、誰にとっても不快でしょうけど、「他人が無理やりやらされている」のを見るのも不快に感じる人が増えてきていますよね。

もちろん『水曜日のダウンタウン』みたいに、そういうバラエティでもとても面白くできている番組もあるわけですが、演者が無理やりやらされていながらも、全然損をしていないですよね。むしろ、タレントイメージが上がり、得をするような内容になっている。やっぱり非常によく配慮されて、巧みに制作されているわけです。

「テレビに出してやる」的なことではなくて、「出てもらっている演者さんと一緒に育つ」みたいなことが必要だということは、我々の先輩たちも口を酸っぱくしていってましたけどね…。若い制作者にはあまりジジイの言うことに左右されず、好きにやってほしいと思いますが、それでも「テレビ局と演者さんと視聴者さんがみんな得をする」ような内容にする、という基本姿勢は忘れないで頑張ってほしいなと思います。

（鎮目博道／テレビプロデューサー、コラムニスト、顔ハメ旅人）

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