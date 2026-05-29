■これまでのあらすじ

窓側の席を替わってほしいという女性に、のぞみは困惑していた。しかし、孫から「しつこいのはわがままででしかない」と注意され、謝れないならもう旅行に行かないと言われた女性は大慌て。自分の非に気づくのだった。そして、車内ではまた別のトラブルの予感が…？



【静江side STORY】息子家族に誘われて旅行中、新幹線のなかであり得ない光景を目にしました。

若い男性がおとなしそうな女性に席を替わってくれと迫っていたのです。男性の奥さんが妊娠中だそうで、妊婦に席を譲るのが常識だと凄みをきかせていたのですが…。ここは指定席車両です。みんな事前に席を予約して、指定席料金を支払って座っています。それなのに、妊婦の妻を立たせるのはかわいそうだから譲れというのはお門違いよねぇ。奥さまは7カ月だそうです。それならなおさら、どうして指定席を予約しておかなかったのでしょうか？自分がおかしいって…わかるかしら？

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)