2児の母・安田美沙子「冷蔵庫が、パンパンだったので」 “ありもの”で作った手料理を一挙公開「すごいー！カフェみたい」「お店開いてほしい」

2児の母・安田美沙子「冷蔵庫が、パンパンだったので」 “ありもの”で作った手料理を一挙公開「すごいー！カフェみたい」「お店開いてほしい」