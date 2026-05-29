2児の母・安田美沙子「冷蔵庫が、パンパンだったので」 “ありもの”で作った手料理を一挙公開「すごいー！カフェみたい」「お店開いてほしい」
2児の母でタレントの安田美沙子（44）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。「最近のお料理たち」と書き出し、「冷蔵庫が、パンパンだったので、あるものでどこまでやれるか勝手に勝負してみました。笑」と、“ありもの”で作ったという手料理を一挙公開した。
【写真】「すごいー！カフェみたい」冷蔵庫の“ありもの”で作った手料理を一挙公開した安田美沙子
「バナナケーキは、大分熟していたので、コアントローも入れて黒糖にして、大人風に」「マグロを沢山頂いたので。。お刺身でいただいて、残りはマグロカツにしてみました」「塩焼きそばは、牛蒡と、ブロッコリーとひき肉で」「さいごは、ハムと白菜と、生クリームでスープ」とそれぞれ複数枚の写真を添えてメニューを紹介した。
この投稿にファンからは「バナナケーキ美味しそう食べたい」「ランもこなして！お料理も凄いですね！」「みさこさんどの料理も美味しそうですね」「オシャレなお料理」「美沙子さん料理上手で素敵です」「お店開いてほしい」「すごいー！カフェみたい」など、称賛の声が多数寄せられている。
【写真】「すごいー！カフェみたい」冷蔵庫の“ありもの”で作った手料理を一挙公開した安田美沙子
「バナナケーキは、大分熟していたので、コアントローも入れて黒糖にして、大人風に」「マグロを沢山頂いたので。。お刺身でいただいて、残りはマグロカツにしてみました」「塩焼きそばは、牛蒡と、ブロッコリーとひき肉で」「さいごは、ハムと白菜と、生クリームでスープ」とそれぞれ複数枚の写真を添えてメニューを紹介した。
この投稿にファンからは「バナナケーキ美味しそう食べたい」「ランもこなして！お料理も凄いですね！」「みさこさんどの料理も美味しそうですね」「オシャレなお料理」「美沙子さん料理上手で素敵です」「お店開いてほしい」「すごいー！カフェみたい」など、称賛の声が多数寄せられている。