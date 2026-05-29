元日本テレビアナウンサーでフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、28日放送のニッポン放送「大沢あかね LUCKY7 supported by 犬塚製作所」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。自身のプライベートでの一面について明かした。

プライベートについて岩田は「そんなに趣味があったりとかないんですよ、洋服本当に興味が持てなくて。それこそ日本テレビ時代って朝番組やっていると(テレビ局)行って朝すぐ着替えて衣装のまま過ごして帰るっていう往復だったりしたから、そんなにいちいち気合いを入れて洋服も選ばなくて」とした上で、「朝洋服を選ぶ体力もないし、結果夏とかは一所懸命洗濯回して毎日同じ服着ました、黒のワンピースとか洗いすぎてダスティグリーンになって…」と明かした。

パーソナリティーでタレントの大沢あかねは「私、前に(岩田と)日テレの廊下で会ったときにすっげぇダサいトレーナー着てたよね」と指摘され「なんか“ダサい人いるな”と思って。テレビ局の人ってスタッフさんもおしゃれだしさ、演者なんかやっぱさらにおしゃれな人多いから」と回顧。

これに対し、岩田は「背中がアラビア語にまみれた黒パーカー。ダサいし洗いすぎて硬い」「それで見かねた事務所の方が本当に靴をこれしか持っていないんじゃないかって靴をプレゼントしてくださったんですけど、新しい靴を履くってなんか緊張して私履けないんですよ。その日を特別にしないといけない気持ちがして開けられていなくて」と話した。