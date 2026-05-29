【ユニクロ最新チラシ】UVカットメッシュパーカ、サマーボトムスなど夏のスタメンアイテムがお得！デイリーにもレジャーにも使えるラインアップ《6月4日まで》

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年5月29日から6月4日までの期間は、最旬Tシャツや涼感シャツ、サマーボトムス、さらにエアリズムやUVカット商品など、夏に向けて揃えたい初夏の1軍アイテムが特別価格で登場しています。

大人気のジーンズや家でも外でもおしゃれ＆快適に過ごせるリラコ・ステテコも待望の値下げに。中でも特に注目のアイテムを厳選して紹介します。

夏の必須アイテムがお得にそろう

●ミニT（期間限定価格1290円）

短めの着丈のタイトフィットなデザインでスタイルアップを叶えます。透け感のない肉厚の生地+綺麗なシルエットで、1枚で着てもサマになります。

インに着てももたつかないので、レイヤードで楽しむのもアリ。「Tシャツが苦手」という人にこそおすすめしたい大人顔Ｔシャツです。

肌触りのなめらかなコットンブレンド素材なので着心地も抜群。ただし、ぴったりと着るのが苦手という人は、ワンサイズ上を購入するのがおすすめです。

●エアリズムUVカットメッシュフルジップパーカ（期間限定価格1990円）

通気性の良いメッシュで軽やかな着心地のフルジップパーカは、エアリズムの素材で汗をかいてもサラッと快適。高いUVカット機能を持ち、着るだけで紫外線を90％以上カットします。サムホール付きで手の甲までしっかりカバーできるので、夏のレジャーやスポーツ観戦などにも頼れる存在です。

ポケット裏側からパッカブルにできるため、バッグに入れて持ち運びができるのでも嬉しいポイント◎

●ストレートジーンズ（期間限定価格3990円）

名品と謳われるUNIQLO × JW ANDERSONのストレートジーンズが嬉しい値下げ。ミドルウエスト+カジュアルになりすぎない洗練されたクラシカルなシルエットは、合わせるアイテムを選ばずどんなテイストとも馴染みます。

1本持っていれば着こなしの幅は無限大！

夏はコーデを軽やかに仕上げる明るめのカラーがおすすめ。夏に選びがちな明るめのトップスともマッチします。

その他、1枚でも羽織りとしても使える「ボクシーシャツ」（1990円）やオンオフ活躍する「ボクシーニットT／ウォッシャブル」（1990円）、ボリューム感のあるシルエットが可愛いUNIQLO：Cの「スウェットワイドショーツ」(1990円)、さらに「エアリズムコットンブラタンクトップ」（1990円）、「レーヨンリラコ」（1290円）といった夏に欠かせない即戦力アイテムが期間限定の特別価格で多数登場しています。

「バギーショーツ」（1290円）や「エアリズムコットンT」（790円）、「リブT」などのキッズ＆ベビーアイテムも値下げ中。家族みんなの夏支度を済ませるチャンスです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部