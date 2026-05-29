【台風情報】台風6号 1日には沖縄に接近か 今後の進路は？ 6月3日（水）にかけての雨風シミュレーション【気象庁 29日午後3時更新】
気象庁によりますと、台風6号は、きょう（29日）正午現在、フィリピンの東にあって、1時間に20キロの速さで北西に進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。
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［防災事項］
沖縄地方と奄美地方では、６月１日から２日頃にかけて大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。
「台風6号」今後の進路は？
気象庁によりますと、台風6号は
30日午前0時
存在地域 フィリピンの東
進行方向、速さ 西北西 20 km/h
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s
最大瞬間風速 35 m/s (100 kt)
30日正午
存在地域 フィリピンの東
進行方向、速さ 北西 20 km/h
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s
最大瞬間風速 35 m/s
31日午前9時
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
進行方向、速さ 北西 15 km/h
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s
最大瞬間風速 50 m/s
1日午前9時
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
進行方向、速さ 北北西 15 km/h
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s
最大瞬間風速 55 m/s
2日午前9時
存在地域 東シナ海
進行方向、速さ 北 20 km/h
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s
最大瞬間風速 45 m/s
3日午前9時
存在地域 四国沖
進行方向、速さ 北東 30 km/h
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s
最大瞬間風速 40 m/s
の予想となっています。
＊29日午後0時45分気象庁発表
5月29日（金）～6月3日（水）雨のシミュレーション
5月29日（金）
5月30日（土）
5月31日（日）
6月1日（月）
6月2日（火）
6月3日（水）
今後の気象情報に注意してください。