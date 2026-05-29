祝・ピンク・レディーデビュー50周年！トリビュートコンサートの開催とトリビュートアルバムのリリースが決定
日本歌謡史に残るモンスターユニット、ピンク・レディーのデビュー50周年を記念して、8月25日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにてトリビュートコンサートが開催、8月26日にトリビュートアルバムが発売されることが決定した。
■今に続くアイドル文化の源流となるエポックメイキングな存在
作詞家・阿久悠と作曲家・都倉俊一（前・文化庁長官）が手がけた数々の大ヒット曲とともに社会現象を巻き起こしたピンク・レディー。大胆な振り付け、激しいビートとともに“歌って踊る”アイドルはそれまでになかったもので、お茶の間に衝撃を与えた。
とりわけ、当時ピンク・レディーに夢中になったのは小中学生の女子たちで、こぞってフリをまねる様子は、今で言えば“バズり”そのもの。女の子が憧れる女性アイドルユニットもピンク・レディーが初めての存在で、今に続くアイドル文化の源流となるエポックメイキングな存在として知られている。
『デビュー50周年トリビュート・プロジェクト ピンク・レディー伝説 今も そして永遠に … Legend, Now and Forever』は、日本のアイドル文化／J-POPのパイオニアであるピンク・レディーの大ヒット曲の数々を後世に歌い継ぐプロジェクト。
豪華アーティストが参加するトリビュートコンサートの出演者（第一弾発表・50音順）は、AKASAKI、新井彩永＆伊藤百花（AKB48）、鈴木愛理、田村芽実、一青 窈、百田夏菜子（ももいろクローバーZ）、森高千里＆渡瀬マキ（LINDBERG）。コンサートのMCを務めるのは藤井隆が務める。
一方、トリビュートアルバムには、AKASAKI / 新井彩永＆伊藤百花（AKB48）、シン・コイズミックスプロダクションズ（小泉今日子・高木完・上田ケンジ）、鈴木愛理、田村芽実、一青 窈、百田夏菜子（ももいろクローバーZ）、 森高千里＆渡瀬マキ（LINDBERG）の参加が決定（第一弾発表・50音順）。続報に注目だ。
■未唯 mie コメント
■増田惠子 コメント
早いもので、私たちがデビューしてから、まもなく50年が経とうとしています。
50年って、半世紀ですよね。これまでずーっと応援して下さった皆さんのお気持ち、ちゃんと伝わっていますよー。本当にありがとうございます。
この特別な年に、恩師・都倉俊一先生が命名して下さったプロジェクトが始まります。
「ピンク・レディー 伝説 今も そして永遠に・・・Legend, Now and Forever」
私たちがデビューする時、阿久悠先生は「おもちゃ箱をひっくり返したような世界を」と表現されましたが、50年経った今、私にとってはおもちゃ箱ではなく、宝石箱になりました！
50年経っても色褪せない、ピンク・レディーの楽曲と振り付けの融合の素晴らしさは、当時もそして今でも、ひとたび曲を口ずさんだなら、誰もが踊れて、そして笑顔になって、見ている人までも幸せな気持ちにさせてくれる！
こんな楽曲をたくさん頂いて、私こそ幸せな一人です！
そして今回、様々なアーティストの方々がどんなアレンジで、どんなパフォーマンスをして下さるのか、宝石箱の中の宝石たちを、さらに彩り鮮やかに煌めかせて下さるのか、心から楽しみでなりません！
■ライブ情報
『タイトル未定』
※トリビュートコンサート
08/25（火）東京・LINE CUBE SHIBUYA
出演（第一弾発表・50音順）：AKASAKI / 新井彩永＆伊藤百花（AKB48） / 鈴木愛理 / 田村芽実 / 一青窈
/ 百田夏菜子（ももいろクローバーZ） / 森高千里＆渡瀬マキ（LINDBERG）
/ MC 藤井隆
■リリース情報
2026.08.26 ON SALE ※8月25日 LINE CUBE SHIBUYAにて会場販売予定
ALBUM『タイトル未定』
※トリビュートアルバム
参加アーティスト（第一弾発表・50音順）：
AKASAKI / 新井彩永＆伊藤百花（AKB48） / シン・コイズミックスプロダクションズ（小泉今日子・高木完・上田ケンジ） / 鈴木愛理 / 田村芽実 / 一青窈 / 百田夏菜子（ももいろクローバーZ） / 森高千里＆渡瀬マキ（LINDBERG）
■関連リンク
ピンク・レディー OFFICIAL SITE ※ビクターエンタテインメント
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A000429.html