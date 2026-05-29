祝・ピンク・レディーデビュー50周年！トリビュートコンサートの開催とトリビュートアルバムのリリースが決定

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日本歌謡史に残るモンスターユニット、ピンク・レディーのデビュー50周年を記念して、8月25日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにてトリビュートコンサートが開催、8月26日にトリビュートアルバムが発売されることが決定した。

■今に続くアイドル文化の源流となるエポックメイキングな存在

作詞家・阿久悠と作曲家・都倉俊一（前・文化庁長官）が手がけた数々の大ヒット曲とともに社会現象を巻き起こしたピンク・レディー。大胆な振り付け、激しいビートとともに“歌って踊る”アイドルはそれまでになかったもので、お茶の間に衝撃を与えた。

とりわけ、当時ピンク・レディーに夢中になったのは小中学生の女子たちで、こぞってフリをまねる様子は、今で言えば“バズり”そのもの。女の子が憧れる女性アイドルユニットもピンク・レディーが初めての存在で、今に続くアイドル文化の源流となるエポックメイキングな存在として知られている。

『デビュー50周年トリビュート・プロジェクト ピンク・レディー伝説 今も そして永遠に … Legend, Now and Forever』は、日本のアイドル文化／J-POPのパイオニアであるピンク・レディーの大ヒット曲の数々を後世に歌い継ぐプロジェクト。

豪華アーティストが参加するトリビュートコンサートの出演者（第一弾発表・50音順）は、AKASAKI、新井彩永＆伊藤百花（AKB48）、鈴木愛理、田村芽実、一青 窈、百田夏菜子（ももいろクローバーZ）、森高千里＆渡瀬マキ（LINDBERG）。コンサートのMCを務めるのは藤井隆が務める。

一方、トリビュートアルバムには、AKASAKI / 新井彩永＆伊藤百花（AKB48）、シン・コイズミックスプロダクションズ（小泉今日子・高木完・上田ケンジ）、鈴木愛理、田村芽実、一青 窈、百田夏菜子（ももいろクローバーZ）、 森高千里＆渡瀬マキ（LINDBERG）の参加が決定（第一弾発表・50音順）。続報に注目だ。

■未唯 mie コメント

■増田惠子 コメント