29日15時現在の日経平均株価は前日比1746.52円（2.70％）高の6万6439.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1217、値下がりは307、変わらずは35と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を275.15円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が266.30円、ＴＤＫ <6762>が160.40円、イビデン <4062>が147.16円、村田製 <6981>が106.68円と続く。



マイナス寄与度は49.48円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、フジクラ <5803>が42.44円、日東電 <6988>が9.89円、セコム <9735>が6.57円、コナミＧ <9766>が6.03円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は鉱業、パルプ・紙の2業種のみ。値上がり率1位は金属製品で、以下、空運、電気機器、ガラス・土石、化学、サービスと続いている。



※15時0分12秒時点



株探ニュース