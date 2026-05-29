日本への留学生「４０万人」で過去最多、ネパールやミャンマー増加…日本語学校など在籍者は初の６割超え

日本で学ぶ外国人留学生数が２０２５年度、過去最多を更新して初めて４０万人に達したことが、留学支援事業を行う独立行政法人「日本学生支援機構」の調査で分かった。

日本語学校や専門学校の在籍者数は比較可能な１１年度以降、初めて全体の６割を超えた。専門家は、日本での就職を目指す留学生が増えていると指摘する。

調査によると、外国人留学生数は前年度比で７万１３６１人増え４０万８０６９人となった。在籍先は、日本語学校など日本語教育機関が１４万１７４人（前年度比３万２９３３人増）、専門学校は１０万６８２９人（同３万４２７人増）。一方、大学・大学院は１５万６５９３人（同７６９２人増）だった。

出身国・地域別で最多は中国の１３万１０９７人（同７６１２人増）だった。ネパールが１０万２３９人（同３万５４２３人増）、ミャンマーが２万９４１３人（同１万２８１７人増）となるなど、南・東南アジア諸国の増加が目立った。

高度外国人材の獲得などを目的に政府は２３年、外国人留学生受け入れ数を３３年をめどに４０万人とする計画を掲げていた。

文部科学省留学生就職促進プログラム委員会委員を務める佐藤由利子氏によると、ネパールやミャンマーなどは国内に雇用の受け皿が少なく、海外に出てより良い就職先を見つけたいと考える若者が多い。大学に比べて在学年数が短く、日本での就職につながる実務が学べる専門学校の人気が高いという。

佐藤氏は「円安の影響もあり、日本は欧米諸国に比べて学費や生活費が抑えられる。深刻な人手不足に悩む日本企業の留学生雇用意欲も強まっている。日中関係の冷え込みもあり、中国以外のアジア諸国からの留学生は今後も増えていくだろう」とみている。