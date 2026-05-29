【きょうから】“仲良し3人組”チョン・ユミ＆パク・ソジュン＆チェ・ウシク、ノープランの旅行 韓国バラエティ『花より青春』、U-NEXTで配信スタート
俳優のチョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクが出演する韓国バラエティ『花より青春：Limited Edition』（全6話）がきょう29日（正午）より、U-NEXTで日本初・独占配信を開始した。
【場面ショット】チョン・ユミ＆パク・ソジュン＆チェ・ウシク、ノープランの旅行
同作は10年ぶりに復活した、韓国でも大人気のバラエティ番組シリーズ。今作では、数々のドラマや映画に出演する仲良し3人組、チョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクが、行き先も宿も移動手段も決まっていない“ノープラン状態”に置かれ、韓国国内を旅する模様が描かれる。
タイトルにあるLimited Editionの名の通り、制限（Limited）をかける新しい試みが追加され、限られた旅費など、さまざまな制限が課せられた中で、思いもよらないハプニングやトラブルに見舞われながらも、3人はどのようなチームワークを見せるのか。彼らのますます深まる仲も見どころとなる。
■配信開始日
第1話〜4話：5月29日（金）12:00
第5話：6月5日（金）12:00
第6話：6月12日（金）12:00
■キャスト
チョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシク
■あらすじ
人気旅行バラエティが10年ぶりに帰ってきた！チョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクの人気俳優3人が突然、全て自分たちで決めていくリミテッド（制限）つきの旅行へ行くことに。それでもロマンは無制限!?仲良し3人組が贈るドタバタ国内放浪記。
【場面ショット】チョン・ユミ＆パク・ソジュン＆チェ・ウシク、ノープランの旅行
同作は10年ぶりに復活した、韓国でも大人気のバラエティ番組シリーズ。今作では、数々のドラマや映画に出演する仲良し3人組、チョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクが、行き先も宿も移動手段も決まっていない“ノープラン状態”に置かれ、韓国国内を旅する模様が描かれる。
■配信開始日
第1話〜4話：5月29日（金）12:00
第5話：6月5日（金）12:00
第6話：6月12日（金）12:00
■キャスト
チョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシク
■あらすじ
人気旅行バラエティが10年ぶりに帰ってきた！チョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクの人気俳優3人が突然、全て自分たちで決めていくリミテッド（制限）つきの旅行へ行くことに。それでもロマンは無制限!?仲良し3人組が贈るドタバタ国内放浪記。