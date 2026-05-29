東京や埼玉の一部地域で特定の旧式スクーターの盗難が相次いでいる。

狙われているのはスズキ製の「アドレスＶ１２５」。馬力や燃費の良さから一部の若者に人気で、自治体が所有者に直接防犯対策を呼びかける異例の事態となっている。（仲條賢太）

防犯カメラに

フードをかぶった４人組が路上のスクータータイプのバイクを取り囲むと、うち２人が車体の前後を持ち上げて暗闇に消えていった――。２月６日未明、東京都足立区入谷の住宅に設置された防犯カメラが捉えた映像だ。

被害に遭ったトラック運転手の渡辺良さん（５０）は、約１５年前に新車のアドレスＶ１２５を購入し、買い物などの足に利用してきた。だが、カスタマイズや改造など特別なことはしていない。「なぜ普段使いのスクーターが盗まれたのか……」

盗難から４日後、愛車は約１５キロ離れた渋谷区内で見つかった。車体前方の黒いカバーが青色のパーツに付け替えられ、片方のウィンカーランプも外れていた。

警視庁と足立区によると、昨年、区内で起きたバイク盗は１６０件で、前年の８８件の１・８倍になった。大半が旧式のアドレスＶ１２５で、団地など集合住宅の駐輪場での被害が目立つ。

隣接する埼玉県川口市でも昨年、バイクの盗難が前年の約１・５倍となる１９７件に上った。県警によると、このうちアドレスシリーズは１３９件で、全体の約７割を占めたという。

発売は２００５年

なぜアドレスＶ１２５が狙われるのか。スズキによると、１９９１年に販売が開始されたアドレスシリーズの中でも、２００５年に発売されたＶ１２５はコンパクトで軽量ながら出力が高いのが特徴だ。

排気量１２５ｃｃの国産スクーターで初めて、燃料噴射装置を搭載したエンジンを使う一方、１リットルあたり５６キロ・メートルの低燃費を実現したモデルだ。バイクジャーナリストの青木タカオさんは「加速がよく、スピードを感じたい人には魅力的なバイクだ」と話す。

青木さんによると、１７年の排ガス規制で、アドレスシリーズも出力を抑えたタイプに刷新された。「Ｖ１２５は現行モデルより馬力があり、ネットオークションでは改造用のパーツも流通している。一部の若者には特別な存在になっている」と語る。

足立区竹の塚のバイク店「グロースタイリング」店長・高木棟麻さん（２７）によると、同店にも修理に持ち込んだ少年がいたが、車体番号が削られていて盗品の疑いがあり、断ったという。

足立区内では今年もバイク盗が４月までに５８件発生。アドレスＶ１２５の盗難も起きており、警視庁は男子中学生１人を窃盗容疑で摘発するなど、警戒を強化している。

所有者にはがき

相次ぐ被害を受け、足立区は公式Ｘ（旧ツイッター）やホームページで注意喚起している。昨年１１月には二輪車の課税情報を基にアドレスＶ１２５の所有者にはがきを送り、警戒を呼びかけた。今年２月には、タイヤに付けて固定する「Ｕ字ロック」をアドレス所有者に１００個無償配布し、追加配布も検討している。

被害「少し離れた隙」にも

愛車を守るにはどうすればいいのか。警視庁によると、盗難被害は所有者がバイクから少し離れた隙にも起きている。短時間でもハンドルロックをして、必ずキーを抜くことが大切だ。

Ｕ字ロックなどの補助錠や盗難防止用のアラームを使うほか、駐車場にセンサーライトを付けるなど複合的な対策が効果的だという。警視庁生活安全総務課の森田武人課長代理は、「有志でパトロールするなど、『地域の目』も犯人に盗難を思いとどまらせることにつながる」と話す。