中東危機の影響が長期化しつつあるとして、東京都は２９日、緊急の物価高騰対策事業費２３２億円などを盛り込んだ総額５４２億円の補正予算案を編成すると発表した。

保育所や医療機関など価格転嫁が困難な中小事業者への支援を拡充するほか、非石油・脱炭素の先駆的な施策に前倒しで着手し、エネルギー構造の転換を進める。

小池百合子知事は２９日の定例記者会見で補正予算案の概要を発表し、「石油だけに頼らない社会の実現に向け、エネルギー構造の転換を加速化するとともに、都民らの不安を確実に払拭していく」と述べた。６月に開会を予定する都議会定例会に提出する。

都によると、補正予算案は、〈１〉エネルギー構造の転換と資源の有効活用に向けた先駆的施策（１７３億円）〈２〉中小企業の経営安定化（１３６億円）〈３〉物価高騰緊急特別対策（２３２億円）――の３本柱で、中長期と短期に分けて中東情勢に対応する。

新規事業として、東京・羽田空港で航空会社に国産の次世代航空燃料（ＳＡＦ）を供給する石油元売りなどに対し、既存燃料との価格差を補助し、国産ＳＡＦの利用を促す。資源調達の多角化を目指し、レアメタルなどの再資源化を進めるため、家庭に残るパソコンや携帯電話の回収事業者を支援する。

これらを含む資源の有効活用を「『東京鉱山・東京油田』の掘り起こし」に位置づけ、都民に協力を呼びかける。

また、ナフサ（粗製ガソリン）の代替原料を用いた素材・製品の開発を行う事業者などを新たに支援し、非石油由来製品の開発や利用を促進する。

都内で感染が広がる麻疹（はしか）対策費用についても１億円を計上する。