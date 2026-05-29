お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢がXにつづった “トラブル” が注目を集めている。

真栄田は、5月28日にXを更新。《ちょっと前》のこととして、電車内で起きた出来事を明かした。比較的空いていた車内で足を組んでいたところ、横に座っていた男性に足を蹴られたのだという。その男性が電車を降りたので、追いかけようとしたが、仕事があったため断念。

《そしたら、そいつ電車のドアが閉まるとき、嫌な笑顔で俺見てさ。「く、」って気持ちになってさ。どうした方が良かったのかな。「足組む＜人の足を蹴る」を、池上彰さんくらい丁寧にそいつに分からせたい。歩きスマホにぶつかりにいく、う〜！ってなってるやつと一緒だよな》

と、そのときの心境をつづっている。

この真栄田の投稿のインプレッションは、5月29日14時時点で46万回となっており、400を越えるコメントが寄せられている。

「コメントでは、足を蹴るという行為に対して否定的な意見が多数あります。が、『足を組んでいるのもよくない』という意見も同じくらいあります。真栄田さんは、自分が足を組んでいたことを《まあ、マナー的には良くない》と認めているのですが、やはりマナー的に受け入れられない人も多いようです」（週刊誌記者）

この件は複数のネットニュースでも取り上げられ、電車内でのマナーについて論争になっている。

一般社団法人「日本民営鉄道協会」が2025年に調査・発表した「駅と電車内の迷惑行為ランキング」では、「座席の座り方（詰めない・足を伸ばす等）」が2位となっている（1位は「周囲に配慮せず咳やくしゃみをする」）。

また、「『座席の座り方』のうち、最も迷惑に感じる行為は？」という質問には、「座りながら足を広げる・伸ばす・組む」が1位となっている。電車内で「足を組む」のは、多くの人が迷惑だと思っているのは明白だ。

真栄田の “乗り物トラブル” はほかにも。

5月22日には、新幹線での出来事をXに投稿している。後ろに座っていた60代くらいの女性に、シートを倒していいか聞き了解を得て、シートをMAXに倒したところ、《「ちょっと！そこまで倒したら、私の権利が無くなるじゃない！」とキレ》られたのだという。結局10分の7ほどの倒し方で納得してもらったが、《女性が正しくて僕が悪いのでしょうか》と疑問を呈している。

この真栄田の投稿は1000万回超のインプレッションを集め、「新幹線のシート問題」もネット上で議論を呼んでいる。

そんな真栄田に対し、Xでは《この方ってトラブル多過ぎない？》との声も見られる。むしろ、マナーに敏感だからこそ、いろいろなことが気になってしまうのかもしれないが――。