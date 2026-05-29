巨人戦で4打数3安打2打点

プロ野球、ソフトバンクは28日、東京ドームで行われた巨人とのセ・パ交流戦に8-4で勝利した。この試合では「6番・捕手」で先発した山本祐大捕手が4打数3安打2打点の大活躍。7回にはライナー性の一発をレフトスタンドに叩き込んだ。ネット上のホークスファンからは「これでスタンド入るの普通にえぐい」など、驚きの声が上がった。

6-4とリードした7回表。2死一塁から巨人・中川の真っすぐを捉えた。打球速度173キロの当たりはレフトスタンド最前列に飛び込む、ダメ押しとなる2ランになった。

中継したDAZNの野球公式Xは「低弾道でスタンドに突き刺さる」などと記して動画を投稿。ファンから様々な反応が相次いだ。

「何でくれたんだ？」

「横浜さんこんな強打者いただいていいんっすか？」

「これでスタンド入るの普通にえぐいだろ」

「使えば使う程なぜ貰えたか分からない選手」

「マジで何でトレードでくれたんだ？ 横浜には感謝しかない」

「なぜ放出した」

山本は今月12日、尾形崇斗、井上朋也との1対2のトレードが成立し、DeNAからソフトバンクに移籍。ここまで打率.375、2本塁打、7打点をマークしており、直近5試合では打率5割と絶好調だ。



（THE ANSWER編集部）