消えたMicroSDの写真が完全復元！ Tenorshare 4DDiG Free MicroSDカードの復元方法

記事ポイント MicroSDカードのデータ消失は「論理障害」と「物理障害」の2種類に大分される復元成功率を左右する3つの鉄則を守ることが重要Tenorshare 4DDiG Freeは3ステップでMicroSDカードのデータ復元が可能 MicroSDカードのデータ消失は「論理障害」と「物理障害」の2種類に大分される復元成功率を左右する3つの鉄則を守ることが重要Tenorshare 4DDiG Freeは3ステップでMicroSDカードのデータ復元が可能

スマホやカメラのMicroSDカードが突然読み込めなくなったり、誤操作で大切な写真やすべてのデータを削除してしまった経験はありませんか。

MicroSDカードは小型で便利ですが、予期せぬエラーや誤操作によりデータが消えてしまうトラブルが頻繁に起きています。

消えたデータをあきらめる前に、最新のデータ復元ツールを活用することで、大切な思い出を高い確率で取り戻せる可能性があります。

Tenorshare「4DDiG Free」MicroSDカードの復元方法





対応OS：Windows / Mac対応ファイル形式：2,000種類以上（JPEG/RAW/MP4/MOV/Office文書など）無料復元容量：最大2GBまで無料料金：無料版は2GBまで復元可能、有料版は更大容量に対応

Tenorshare（テナーシャル）が提供する「4DDiG Free」は、データ復旧専門のソフトウェアです。

2026年5月29日にリリースされた最新版では、MicroSDカードのデータ復元品質が向上しています。

独自アルゴリズムにより、他社ソフトで復元できなかったデータも検出できる場合があります。

写真・動画・音声・Office文書など2,000種類以上のファイル形式に対応しており、専門知識がなくても画面指示に従うだけで復元が完了します。

MicroSDカードのデータが消える主な原因





MicroSDカードのトラブルは「論理障害」と「物理障害」の2種類に大きく分けられます。

論理障害は、誤った削除やフォーマット（初期化）、数据传输中のカード引き抜きにより発生します。

物理障害は、カード自体が割れた・曲がった、あるいは水没や静電気でチップが焼き付いたりすることで起こります。

物理障害はカード本体が物理的に損傷しているため、論理障害に比べて復元難易度が高くなります。

失敗しない！データ復元時の3つの鉄則





データ復元を急ぐ前に、成功率を左右する重要なルールが3つあります。

まず第一に、新たなデータの保存や写真撮影をすぐに止めることがあげられます。

消えたデータの上に新しいデータが上書き保存されると、二度と復元できなくなる恐れがあります。

次に、フォーマット（初期化）を行わないことがあげられます。

パソコンに接続した際「フォーマットしますか？」と表示されても、フォーマットを行うとデータが消えてしまい復元が困難になります。

最後に、信頼できる復元ツールを使用することがあげられます。

粗悪な無料ソフトを利用すると、かえってカードの状態悪化を招く恐れがあります。

MicroSDカードを復元する3つのステップ





「4DDiG Free」の使い方は驚くほどシンプルです。

画面に示される指示に従うだけで、3ステップで復元が完了します。

ステップ1では，に「4DDiG Free」をインストールして起動し、MicroSDカードをPCに接続します。

画面に表示されたドライブ一覧からMicroSDカードを選択して「スキャン」をクリックします。

最初は500MB無料で復元でき、SNSで共有することでさらに1.5GBの無料復元量が追加されます。

ステップ2では，自動的にスキャンが始まり、見つかったファイルが一覧表示されます。

スキャン中または完了後に文件和一覧が表示され、写真や動画の場合は復元前にプレビュー画面で中身を確認できます。

ステップ3では，復元したいファイルにチェックを入れて「復元」ボタンをクリックし、保存先を選択すれば完了です。

復元先はMicroSDカードではなく、PCのデスクトップなどに保存することが推奨されています。

スキャンとデータのプレビューまでは完全無料で試すことができます。

「自分のデータが残っているか確認したい」というだけでも十分に活用できます。

データ消失に気づいた際は，上書き保存前の早い段階で復元ソフトを導入することで、大切な思い出を取り戻せる確率が上がります。

Tenorshare「4DDiG Free」MicroSDカードの復元方法の紹介でした。

よくある質問

Q. フォーマットした後でもMicroSDカードのデータは復元できますか？

A. フォーマットを実行しても，上書き保存されていなければデータを復元できる可能性があります。

ただし，フォーマット後に新たなデータを保存すると，上書きにより復元が困難になるため，フォーマット後の新たな書き込みを避けることがポイントです。

Q. MicroSDカードをPCに接続しても認識されない場合はどうすればいいですか？

A. カードリーダーを使って別のUSBポートに接続してみる，または他のパソコンで試す方法があります。

それでも認識されない場合は物理障害の可能性があります。

その場合は専門のデータ復元サービスへの依頼が検討されます。

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