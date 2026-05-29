お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（53）が28日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。コント台本の査定額に驚く場面があった。

1993年に、相方・児嶋一哉とのコンビ「アンジャッシュ」を結成し“すれ違いコント”でブレークしたが、渡部は20年6月の不倫報道をきっかけに、約1年7カ月活動を自粛。その後、コンビとして復帰は果たしたが、コントが表舞台で披露されることはなくなった。

現在の主な収入源は、YouTube出演と年間20本以上こなす講演会という状況に、同番組がコント台本の売却を提案すると、渡部は「それをやったら終わりでしょ」と苦笑い。「僕1人の物でもないですし。ちなみに今のコンビのパワーバランスは、180度変わってますから。完全にあちらがリーダー、僕の意見はゼロです」と打ち明けた。

とはいえ「120、30本はあると思う」というコントは、2012年には中国版「紅白歌合戦」とも言える国民的テレビ番組での盗用騒ぎもあり、海外での市場価値が上がっていることが期待された。

そして査定担当者は、他人が代演した場合に予想される収入、購入が見込める市場の状況、同等のコントを作る場合のコストを考慮しつつ、中国での盗用騒動によりプレミア化したことを説明し、「250万円」と発表。これに渡部は「1本！？マジ？えーっ！」と驚きの声を挙げた。

10ページ弱の台本につけられた意外な価格に「凄い、泣きそう」とポロリ。「芸人に夢を与えるね」と感激したが、MCの「平成ノブシコブシ」吉村から「売りますか？売りませんか？」と確認されると、「それは売りませんよ。ダメでしょうよ」と断固拒否していた。