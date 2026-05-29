「本人は海外で活躍したいというような話をしていました。そんな矢先にこんなことになってしまって……。本当に、私たちにとっても寝耳に水でした」

【写真多数】「週刊文春」は昨秋、六本木でチームメートの郄橋藍と合コンに興じる佐藤駿一郎の姿を捉えていた

バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）の父は、突如降りかかった息子のニュースに意気消沈し、悲痛な思いを吐露した。

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警視庁が佐藤を麻薬取締法違反容疑で逮捕したのは、5月28日午前9時半頃のことだった。その前日夕方、佐藤は数名のチームメイトと共に東京都板橋区内の繁華街にあるパチンコ屋を訪れていた。捜査関係者が事件発覚の経緯について明かす。



佐藤駿一郎容疑者（本人インスタより）

「午後5時前、パチンコ店から『スロット台に客の忘れ物で黒のショルダーバッグがあった。その中に入っているポーチの中に乾燥植物片のようなものが入っている』と110番通報があったのです。警視庁が植物片を鑑定した結果、大麻であることが判明した」

身長205cmを武器にする次世代エース

このバッグの所有者こそ、中国などで開催されるネーションズリーグに向け、合宿中の佐藤だった。翌28日、警視庁の捜査員が向かった先は、合宿先である「味の素ナショナルトレーニングセンター（NTC）」。日本初のトップレベル競技者用のトレーニング施設である。

「翌朝、任意同行を求め、板橋警察署で通常逮捕しました。大麻の使用を裏付けるため尿検査を実施し、現在、鑑定を進めています」（同前）

00年5月、宮城県に生まれた佐藤は、身長205cmの長身を武器に将来を嘱望されてきた。東北高校2年時にU19日本代表に抜擢。世代別の国際大会でベストミドルブロッカー賞を受賞し、3年時にはシニア日本代表へ異例の初選出を果たすなど、早くから次世代のエースとして注目を浴びた。

さらにバレーの名門・東海大学に進学した佐藤は、日本代表の常連としてキャリアを積む。23年に「ジェイテクトSTINGS愛知」へ入団した後、海外での経験を経て、昨年6月から「ウルフドッグス名古屋」でプレーしていた。

そんなスター選手の衝撃的な逮捕。その一報が一斉に報じられたのは、5月28日午後1時過ぎのことだ。その約1時間後、小誌記者が宮城県仙台市に住む父に連絡すると、「警視庁の方からうちに連絡はありません」と絶句するのだった。

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この続きは「週刊文春 電子版」で配信中。父の悲痛告白をはじめ、日本バレーボール協会理事が「週刊文春」の取材に語ったことなど、詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）