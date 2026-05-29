ニューストップ > スポーツニュース > 長嶋さん一周忌で特別展示 野球殿堂博物館、6月2〜7日 長嶋さん一周忌で特別展示 野球殿堂博物館、6月2〜7日 長嶋さん一周忌で特別展示 野球殿堂博物館、6月2〜7日 2026年5月29日 14時58分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 国民栄誉賞の授与式で金色のバットを贈呈された長嶋茂雄さん。左は手を添える松井秀喜さん＝2013年5月、東京ドーム 野球殿堂博物館は29日、元巨人監督の長嶋茂雄さんの一周忌となる6月3日に合わせ、同2〜7日に特別展示を行うと発表した。国民栄誉賞を受賞した際の記念バットなどが展示される。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「風花ちゃんレンジ似合う」 なでしこ司令塔が帰国中の愛車高級SUV紹介「どこかドライブにも行きたい」 SNS「似合ってる めっちゃ素敵」「気を付けて楽しい旅を♥♥♥」 「3人子供がいるとは思えない」人気芸人と結婚から14年、海外移住の福田萌、半年ぶり近況報告ショットに反響「もう5年ですかぁ・・」 ヤクルト ドラ1の松下と塩見が1軍合流 池山監督が直近4戦で3得点と停滞気味の打線にテコ入れ