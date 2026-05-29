お家に来たばかりにもかかわらず、先輩犬の背中へ当然のように乗っていたという子犬。その自由すぎる行動が反響を呼んでいます。

投稿は記事執筆時点で8万再生を突破し、「怒らないの優しい」「おてんば娘すぎる」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：コロコロな『新入り子犬』が、なぜか先輩犬に乗っかって…思わず二度見する『まさかの光景』】

先輩犬の背中に乗る新入りちゃん

TikTokアカウント「tottemo_kawaii.pug」に投稿されたのは、パグ4姉妹の日常のひとコマ。この日登場したのは、当時まだ小さかった三女の「てんてん丸」ちゃん。新入りだったにもかかわらず、初めから人見知りも犬見知りもなかったそうです。

そんなてんてん丸ちゃんが向かった先は、なんと先輩パグの背中の上♡ピンク色のフリル付きのお洋服を着た先輩犬がソファの背もたれで伏せる中、その背中へ当然のように乗っかっていたのだとか。しかも、怖がる様子もなく堂々と立っていたといいます。

されるがままの先輩犬にほっこり

さらに、てんてん丸ちゃんは背中の上で足の位置を変えたり、頭の方までよじ登ったりと完全に自由モード。しかし、乗られている先輩犬は怒るどころか、最後までじっとしたまま動かなかったといいます。

その穏やかすぎる対応からは、てんてん丸ちゃんを自然に受け入れているようで思わずほっこり♡自由すぎる子犬と、されるがままの先輩犬という組み合わせは、まるでコントのようでクスッとしてしまいます。

甘えん坊な一面も

別の日には、そんなてんてん丸ちゃんの甘えん坊な一面も投稿されていました。お姉ちゃんパグが横になって眠る中、その背中へぴったりと体をくっつけながら、一緒にくつろいでいたそうです。

さらに、少し離れた場所では、別のパグが豪快な“ヘソ天”姿で爆睡中。カメラが近づいた瞬間だけパチッと目を開け、「なんか用かい？」とでも言いたげな表情を見せたのだとか♡仲良く密着する2匹と、マイペースすぎる1匹。それぞれ違った可愛さを見せるパグ姉妹たちなのでした。

投稿には「されるがまま♡かわいい」「よく乗れましたね！そして怒らずジッとしてるって凄い！」「乗る方もだけど乗せる方もすごいｗ」「バランス感覚が素晴らしい～」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「tottemo_kawaii.pug」では、ぶんぶん丸ちゃん、らんらん丸ちゃん、てんてん丸ちゃん、おひめ丸ちゃんたち4姉妹の賑やかで癒しあふれる日常が多数投稿されています。個性豊かなパグちゃんたちの可愛らしい姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「tottemo_kawaii.pug」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。