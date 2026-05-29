2回目のワクチン接種のため病院を訪れた赤ちゃんわんこですが…！？大物を予感させる肝の座ったわんこの姿がSNSで話題です。投稿には「お利口だね」「お腹ポンポコリンｗ」「まいった可愛すぎだよ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：注射のため病院に来た赤ちゃん犬→『怖がってしまうかな』と思いきや…大物になる予感がする『意外な反応』】

赤ちゃん犬がワクチン接種のため病院へ

赤ちゃんわんこの病院での一コマが、TikTokアカウント「yuka2000life」に投稿され話題を呼んでいます。主役のわんこはコーギーの男の子「ベン」くん。

この日、2回目のワクチン接種のため病院へやってきたベンくん。抱っこされたお顔はとっても不安そう。飼い主さんも『怖がるかな』と心配だったといいます。

診察台の上に乗せると思いのほか落ち着いている模様。そのままあっという間にチクリと注射の針がベンくんの首元に…！

診察台の上でヘソ天♡

注射をされている間、ベンくんは目の前の先生をじっと見つめながら微動だにしなかったのだとか。あまりの落ち着きっぷりに先生も驚きを隠せなかったそう。先生が驚くなんて、よほど肝が据わっていたのでしょう。

さらに目を見張る出来事が起こります。注射後のベンくんは、コロコロとお腹を見せてヘソ天をし始めたのだそう…！診察台の上でも余裕で寝転ぶことのできる生後2か月のベンくん、赤ちゃん犬らしいポンポコリンのお腹が可愛いことといったら…！

先生が話している間もずっとヘソ天だったなんて、将来大物になる予感しかありません。

何にも動じないなんて大物間違いなし…！？

帰りの車内では白目をむくほど爆睡だったといいます。肝の座ったベンくんですが、小さな体で頑張ったことに違いはありません。だいぶお疲れだったのでしょう。

堂々としたお姿で飼い主さんを安心させたベンくん。今後の成長から目が離せませんね…！

この投稿には、「どんな大物になるか楽しみ」「ヘソ天…！」「可愛すぎる♡」といった驚きと笑いの声が多く寄せられました。

ベンくんの成長を見守りたい方は、TikTokアカウント「yuka2000life」を要チェックですよ。3回目のワクチン接種のお姿も必見です♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「yuka2000life」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております