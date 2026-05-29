川崎希、夫・アレクの初大腸カメラ検査の結果を報告「私が予約したから渋々いくらしい」

タレントの川崎希が28日に自身のアメブロを更新。夫でタレントのアレクことアレクサンダーが初めて大腸カメラの検査を受けたことを報告した。

この日、川崎は「大腸カメラ」というタイトルでブログを更新し、アレクについて「病院で検査があるから朝から準備したりバタバタ」と報告。「40才過ぎたからはじめて大腸カメラをしてみますって自分では全然行こうとしないから私が予約したから渋々いくらしい」と検査の経緯を明かし「子どもたちのためにも検査はこまめに受けてね」と呼びかけ「がんばれ〜」とエールを送った。

その後に更新したブログでは「アレクの大腸カメラが終わりました〜」と無事に検査が終了したことを報告。「思ったより痛くないというか全く痛くなかったみたいで、感想はまた来週にでも受けたいくらい楽だったと」とアレクの感想を明かした。

続けて「実際はポリープとかもなかったから次の受診目安は5年後みたい」と検査結果についても説明し「なんかハードルが高そうな検査で今まで渋っていたアレクだけど、検査出来てよかった」と安堵した様子でつづり、ブログを締めくくった。