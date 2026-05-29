ナインティナイン岡村隆史（55）が28日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に生出演。相方の矢部浩之（54）から生放送中に毛髪についてイジられる一幕があった。

岡村はサンドウィッチマン伊達みきお、ナイツ塙宣之らが参加した「第2回ゴシップ会」の話題を熱く語っていた。矢部がその流れを遮り「ごめん、一生懸命しゃべってくれてるけど、髪の毛が変なことになってる」とツッコミを入れた。

岡村は「ごめん、舞台で帽子被ってたからハゲてんねん。明日もハゲてる。明日も舞台で」と説明。爆笑した矢部はさらに「いつハゲてないのよ？」と続けると、岡村は「だいたいハゲてるけど。今日から4日間ずっとハゲてる。ずっと帽子かぶってるから。今日から4日間、ハゲ散らかしてますけど」と語った。

岡村は28日から4日間「ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜」の主演を務めている。

番組公式Xは「今日から『花の駐在さん』がはじまった岡村さん。カツラを被っていたので髪がもう無茶苦茶です。岡村『今日はハゲてるねん』 矢部『舞台の間やから？』 ※なるべくハゲてないように見える写真を載せています」とポストし、この日の岡村の写真を公開した。