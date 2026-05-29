元「青汁王子」の三崎優太氏が29日までにXを更新。元巨人の阿部慎之助前監督（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。

「巨人の阿部監督は復帰すべきだと思う」と主張した上で「人間誰にでも間違いはあるし、たったの1つのミスで、25年のキャリアが台無しになるって悲惨すぎない？」と投げかけた。

続けて「AIの判断により、娘は一生の十字架を背負うことになる。そんなの誰も望んでないし、誰も得しないのに、裁かれる必要ある？もっと寛容な世の中になろうよ」と訴えた。

このポストに対し「普通の人は『たった1回のミス』で人生を棒に振るとか良くあるんだよ。復帰できるのは有名人だけ」「本人が涙ながらに『巨人軍の監督の名を汚した』って辞めたいつってんだから、もうそっとしてやれよ…」「一生十字架背負うのは父親のほう。娘は何も背負う必要なんかない」などと書き込まれていた。

阿部前監督は東京都渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして25日午後7時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官が逮捕した。

関係者によると阿部前監督は自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして仲裁に入った。しかし娘に言い返されて「カッとなった」などと供述している。

仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。長女にけがはなく、けんかをしたことや通報してしまったことに反省しているという。阿部前監督は26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。その後同日昼、監督辞任が発表された。